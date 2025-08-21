'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스…

|
[스포츠조선 김대식 기자]중국축구협회가 드디어 움직인 것으로 보인다.
중국 매체들도 윈스포츠의 보도 이후 오소리오 감독의 중국 축구 국가대표팀 부임설을 동시다발적으로 보도하고 있다. 중국 매체 넷이즈는 '모든 협상 세부 사항이 확정되기까지는 최소 몇 주의 시간이 필요하다. 낙관적인 추정을 한다면, 오소리오 감독은 빠르면 9월 초에 중국 축구협회와 공식 계약을 체결하여 중국 축구 국가대표팀의 새로운 감독이 될 것이다. 비록 다음 달 국제 대회에 팀을 이끌지 못할 수도 있지만, 오소리오 감독은 11월에 새로운 국가대표팀을 이끌고 베트남과의 평가전에 나설 것으로 기대된다'고 전망했다.
국가대표팀에서는 파라과이와 멕시코 대표팀 사령탑을 맡았고, 특히 2018 러시아 월드컵에서 멕시코를 16강으로 이끌며 독일을 꺾는 이변을 연출했다. 이때 한국과도 대결했던 적이 있다. 오소리오 감독의 멕시코는 한국을 상대로 2대1로 승리한 바 있다. 손흥민은 멕시코전에서 뒤늦게 만회골을 터트렸지만 경기 후 많은 눈물을 흘렸다. 오소리오 감독의 전술가적인 면모가 잘 나타났던 한국전이었다.