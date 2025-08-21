스포츠조선

강원FC, 창단 첫 아시아 여정 함께할 ACLE 유니폼 발표

기사입력 2025-08-21 14:46


강원FC, 창단 첫 아시아 여정 함께할 ACLE 유니폼 발표
사진제공=강원FC

강원FC, 창단 첫 아시아 여정 함께할 ACLE 유니폼 발표
사진제공=강원FC

강원FC, 창단 첫 아시아 여정 함께할 ACLE 유니폼 발표
사진제공=강원FC

강원FC, 창단 첫 아시아 여정 함께할 ACLE 유니폼 발표
사진제공=강원FC

강원FC, 창단 첫 아시아 여정 함께할 ACLE 유니폼 발표
사진제공=강원FC

[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 창단 첫 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대를 누빌 유니폼을 공개했다.

강원FC는 21일 ACLE 유니폼을 발표했다. 이번 ACLE 유니폼은 기존 K리그1 유니폼 디자인을 기반으로 창단 첫 아시아 무대에 나서는 강원FC의 상징성을 담았다.

옆면에는 세로 블랙 라인이 배치됐다. 강원FC가 더 높은 곳을 향해 도약한다는 의미이다. 강렬한 오렌지와 대비를 이뤄 유니폼의 실루엣을 선명하게 드러낸다. 선수들이 움직일 때 라인이 자연스럽게 이어져 역동적인 인상을 준다.

좌측 소매에는 보라색으로 통일된 ACLE 패치가 부착된다. 대회를 상징하는 색상과 패치가 결합해 아시아 무대의 상징성을 나타낸다. 우측 소매에는 올해부터 신설된 AFC 로고가 들어갔다. 양 소매에 더해진 두 패치로 강원FC의 창단 첫 아시아 무대 진출이 확연히 드러난다.

앞가슴에는 구단의 공식 스폰서인 '하이원 리조트' 로고가 자리했다. 이번 ACLE 유니폼에서는 기존 한글 표기 대신 영문 표기로 적용돼 국제대회에 맞는 변화를 선보였다.

AFC 규정에 맞춰 후면은 단순화됐다. 대신 등번호 위에는 태극기가 새겨져 국제대회 출전의 무게감을 느낄 수 있다. 선수 이름과 번호는 영문 표기로 적용돼 글로벌 팬들에게도 선명하게 인식될 수 있도록 했다.

골키퍼 유니폼도 새롭게 선보였다. 리그에서 입었던 진한 초록색 대신 형광 초록 컬러를 GK 홈으로 적용해 밝고 선명한 색감을 강조했다. 경기장에서 단번에 눈길을 끄는 강렬한 톤으로 존재감을 드러냈다. GK 어웨이는 노란색으로 제작돼 활기차고 경쾌한 인상을 준다.

강원FC 창단 첫 ACLE 유니폼은 다음달 16일 상하이 선화와 ACLE 리그스테이지 1차전 홈경기에서 선수단이 착용할 예정이다. 팬들을 위한 판매 일정은 추후 별도로 안내될 예정이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

2.

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

3.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

4.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

5.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

3.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

4.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

5.

2003년 백인천 소환! 2주만에 천국→지옥행…KS 넘보던 롯데, 22년만의 10연패 '추락' [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

3.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

4.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

5.

2003년 백인천 소환! 2주만에 천국→지옥행…KS 넘보던 롯데, 22년만의 10연패 '추락' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.