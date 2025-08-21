"이것 실화냐" 벵거 감독, 앙리와 재회→루니, 박지성과 다시 호흡…'베…

|
|
|
[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 유일무이한 무패 우승 사령탑과 유럽챔피언스리그(UCL) 결승에서 '이스탄불의 기적'을 연출한 명장이 상암에서 격돌한다.
벵거 감독의 합류는 21일 공개됐다. 2003~2004시즌 아스날의 무패 우승을 포함해 EPL 3회, FA컵 7회 우승에 빛나는 벵거 감독은 축구 역사상 가장 위대한 감독 중 한 명으로 꼽힌다. 특히 아스널의 '디 인빈서블스(무적의 팀)' 시절을 함께한 티에리 앙리와 재회를 통해 축구 팬들에게 또 다른 감동을 선사할 예정이다.
|
|
'2025 아이콘매치'는 9월 13일과 14일 양일간 서울월드컵경기장에서 열린다. 연일 화제성을 키워가는 '2025 아이콘매치' 예매는 21일 시작된다. 21일 오후 6시부터 자정까지, 'FC 온라인', 'FC 모바일'을 통해 사전에 선예매권을 획득한 유저들을 대상으로 선예매가 열린다.
일반예매는 22일 오픈되며, DAY1 이벤트 매치(9월 13일)는 오후 6시, DAY2 메인 매치(9월 14일)는 오후 8시부터 판매를 시작한다. '2025 아이콘매치'의 모든 티켓은 한정판 거래 플랫폼 '크림(KREAM)'을 통해 구매할 수 있다.
'2025 아이콘매치'에 대한 자세한 내용은 'FC 온라인' 공식 홈페이지와 공식 브랜드 페이지, 'FC 모바일' 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com