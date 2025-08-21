佛 단독 보도 "김민재, 인터밀란 오퍼 도착→바이에른과 협상...연봉이 …

스포츠조선

[스포츠조선 김대식 기자]김민재의 미래가 이적시장 막판에 달라질 수 있을까.

프랑스 매체 스포츠존은 21일(이하 한국시간) 단독 보도라며 '인터밀란이 바이에른 뮌헨과 김민재 영입 협상을 시작했다'고 보도했다. 매체는 '김민재는 이적에 관심이 있지만 연봉이 급격히 떨어지는 걸 원하지 않는다. 그는 연봉 1600만유로(약 260억원)를 받고 있다. 김민재가 떠날 경우 벵자맹 파바르가 팀을 떠날 수 있다'고 덧붙였다.

2024~2025시즌이 끝난 후 바이에른은 놀랍게도 김민재를 방출 후보로 분류했다. 지난 2시즌 동안의 성과가 이적료와 연봉값을 해내지 못했다는 게 이유였다. 김민재를 정리하면서 벌어드린 이적료로 새로운 선수 보강에 투자하겠다는 게 바이에른의 계획이었다.
하지만 김민재한테 직접적으로 온 오퍼는 지금까지는 없었다. 사우디아라비아 알 나스르부터 유럽 빅클럽인 첼시, 뉴캐슬 유나이티드, 파리 생제르맹(PSG), 유벤투스 등 여러 구단과 연결됐지만 관심 수준에 그쳤다.

시간이 흘렀고, 요나탄 타가 영입되면서 김민재는 주전 구상에서는 밀렸다. 독일 현지 보도에 따르면 빈센트 콤파니 바이에른 감독은 새 시즌을 앞두고 수비 라인을 타와 다요 우파메카노를 중심으로 구축했다.

지난 11일 독일 스포르트1에서 '구단은 김민재를 수비의 핵심으로 계획하지 않고 있으며, 콤파니 감독의 구상 속에서 더 중요한 역할을 맡는 선수는 따로 있다. 바이에른에서 김민재는 더 이상 필요 없다. 영입된 요나탄 타는 바이에른의 새로운 수비 리더로 낙점됐고, 우파메카노 역시 확실한 전력으로 계획되고 있다'고 보도했을 정도였다.
바이에른이 여전히 이적료가 필요한 상황이라 김민재의 이적료를 맞춰줄 수 있는 구단이 나타나면 구단에서는 매각을 허락할 것이다. 하지만 김민재 입장에서는 세계 최강 바이에른에서 끝까지 경쟁해보겠다는 생각을 가지고 있을 것이다.

그런데 이적시장 막판에 인터밀란이 등장했다. 인터밀란은 현 이탈리아 세리에A 최강팀이다. 시모네 인자기 감독이 떠나면서 팀이 흔들릴 수 있다는 전망이 많지만 최근 몇 시즌 동안 인터밀란만큼 이탈리아에서 꾸준했던 팀이 없다. 근래에 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에도 2번이나 진출했다.

연봉 문제가 거론된 만큼 관건은 돈일 수도 있다. 바이에른도 최소한의 이적료는 받으려고 할 것이며 김민재는 새로운 도전이라도 연봉이 감소하는 걸 원하지 않을 것이다. 현재 1600만 유로면 인터밀란 최고 에이스인 라우타로 마르티네즈 다음으로 높은 액수다. 인터밀란이 이 정도의 액수를 보장해줄 수 있을지는 미지수다.

