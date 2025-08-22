1티어 기자 깜짝 보도, 손흥민과 미친 재결합 불발? '토트넘 경질' 포…

스포츠조선

1티어 기자 깜짝 보도, 손흥민과 미친 재결합 불발? '토트넘 경질' 포스테코글루, EPL 복귀설 "노팅엄 감독 후보"

기사입력 2025-08-22 21:34


[스포츠조선 김대식 기자]엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아올 수도 있다.

스페인 이적시장 전문가인 마테오 모레토 기자는 22일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "노팅엄 은 누누 에스피리투 산투 감독의 경질을 고려하고 있다. 이번 이적시장 동안 이루어진 특정 영입으로 인해 노팅엄 구단주와 누누 산투 감독 사이의 갈등도 발생했다, 노팅엄은 이미 다른 감독들을 평가하고 있다"고 보도했다. 영국 여러 유력 매체들도 누누 산투 감독의 경질설을 일제히 전하고 있는 중이다.
현재 프리미어리그(EPL)에서 입지가 제일 안전할 것 같았던 누누 산투 감독이 새 시즌을 개막하자마자 경질될 위기가 처했다는 소식에 축구 팬들도 충격을 받았다. 2023년 시즌 도중에 노팅엄 감독이 된 누누 산투 감독은 팀을 강등 그림자에서 구해냈다. 지난 시즌에는 리그 7위로 시즌을 마무리하면서 노팅엄을 30년 만에 유럽대항전에 진출시켰다. 누누 산투의 노팅엄만큼 지난 시즌 돌풍을 일으킨 팀이 없다.

하지만 괴팍한 성격을 가진 것으로 알려진 에반겔로스 마리나키스 노팅엄 구단주와의 마찰로 인해서 누누 산투 감독의 입지는 갑자기 위기에 처했다. 이번 여름 이적시장에서 누누 산투 감독은 "스쿼드 구성이 너무 뒤처졌다. 계획했던 것들이 제대로 풀리지 않았고, 선수단 준비도 완벽하지 않았다. 어떤 선수단인지도 잘 모르겠다. 우리 팀에는 임대로 갈 선수들이 있다. 큰 문제가 있다"며 노골적으로 이적시장 정책에 대해 불만을 제기했다.

누누 산투 감독이 경질될 수 있는 상황에서 유력 후보로 떠오른 게 놀랍게도 포스테코글루 감독이다. 모레토 기자는 "노팅엄이 고려하고 있는 이름 중 하나는 포스테코글루 감독이다"고 직접 폭로했다.
포스테코글루 감독은 얼마 전까지 토트넘을 이끌면서 손흥민의 스승이었다. 손흥민과 함께 유로파리그(UEL) 우승을 차지하면서 토트넘과 제자에게 우승을 선물했다. 하지만 포스테코글루 감독은 지난 시즌 리그에서 17위를 기록한 처참한 성과로 인해서 경질됐다. 포스테코글루 감독은 이후 LA FC 사령탑 부임설도 돌았다. 스티븐 체룬둘로 현 감독이 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠나기 때문이다.

손흥민과의 깜짝 재결합설이 있었지만 당연히 리그와 팀 차원에서의 매력도는 EPL을 따라갈 수가 없다. 미국보다는 당연히 영국에서, 그것도 유로파컨퍼런스리그를 나가는 팀이 감독 입장에서는 매력적이다. 아직 포스테코글루 감독의 부임이 확정된 상태는 아니지만 노팅엄으로 부임한다면 LA FC에서 손흥민과 재결합하는 시나리오는 앞으로도 없을 것으로 예상된다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



