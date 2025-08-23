'12경기 무패' 고정운 감독의 미소 "좋은 않은 경기력에서 승점 수확,…

|
[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"김포에 힘이 생긴 것 같다."
이어 "경기를 보면서 승점 3은 쉽지 않을거라 생각했다. 비기기만 해도 성공이다고 생각했다. 준비한 부분이 나오지 않았다. 활동량이나 트랜지선에서 힘들때 견디는 힘이 김포가 생기지 않았나 싶다. 숫자적으로 위였지만, 밑에서부터 풀어나가라 했는데 마지막에 플라나가 욕심이겠지만 옆에 내줬으면 좋았을텐데, 그래도 들어가서 득점을 해줬다. 외인 중에 가장 컨디션이 나빴는데 더 올라갔으면 하는 바람"이라고 했다.
김포는 놀라운 상승세를 이어가고 있지만, 고 감독은 아직 조심스러운 모습이었다. 고 감독은 "제일 조심해야 하는 부분은 준비다. 체력적인 소모, 베스트를 변화를 줘야 하는 타이밍이지 않나 싶다. 우리 선수들이 활동량이나 트랜지션을 요구해서, 다른 경기에 비해서 무거웠던 경기였다. 어웨이 와서 승점 1을 가져간 부분은 칭찬해주고 싶다. 뛴거리나 데이터적인 부분을 봐서 바꿔줘야 하는 선수는 바꿔줄 생각이다. 워낙 부상 선수가 많다. 디자우마를 비롯해 윤재운 등이 다 부상 중이다. 어떻게 변화를 줄지 고민을 좀 해봐야 할 것 같다"고 했다.