'12경기 무패' 고정운 감독의 미소 "좋은 않은 경기력에서 승점 수확, 김포에 힘이 생겼다"

기사입력 2025-08-23 21:27


[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"김포에 힘이 생긴 것 같다."

고정운 김포FC 감독의 미소였다. 서울 이랜드와 김포는 23일 목동종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 25라운드에서 한골씩을 주고 받으며 1대1로 비겼다. 두 팀은 무패행진을 이어가는데 만족해야 했다. 이랜드는 5경기 무패, 김포는 12경기 무패를 달렸다. 승점 37로 동률을 기록한 이랜드는 5위, 김포는 6위로 순위를 한단계씩 올렸다.

고 감독은 경기 후 기자회견에서 "어웨이 와서 승점 1 가져간 것에 대해 만족한다. 골든크루나 선수들이 이제는 컨디션이 떨어져 있는 상황에서도 경기 운영면에서 지지 않는 경기를 할 수 있는 힘이 생긴 것 같다. 준비했던 부분이 나오지 않았는데, 그럼에도 승점 1을 가져갔다는 점에서 선수들 칭찬을 해주고 싶다"는 소감을 전했다.

이어 "경기를 보면서 승점 3은 쉽지 않을거라 생각했다. 비기기만 해도 성공이다고 생각했다. 준비한 부분이 나오지 않았다. 활동량이나 트랜지선에서 힘들때 견디는 힘이 김포가 생기지 않았나 싶다. 숫자적으로 위였지만, 밑에서부터 풀어나가라 했는데 마지막에 플라나가 욕심이겠지만 옆에 내줬으면 좋았을텐데, 그래도 들어가서 득점을 해줬다. 외인 중에 가장 컨디션이 나빴는데 더 올라갔으면 하는 바람"이라고 했다.

김포는 놀라운 상승세를 이어가고 있지만, 고 감독은 아직 조심스러운 모습이었다. 고 감독은 "제일 조심해야 하는 부분은 준비다. 체력적인 소모, 베스트를 변화를 줘야 하는 타이밍이지 않나 싶다. 우리 선수들이 활동량이나 트랜지션을 요구해서, 다른 경기에 비해서 무거웠던 경기였다. 어웨이 와서 승점 1을 가져간 부분은 칭찬해주고 싶다. 뛴거리나 데이터적인 부분을 봐서 바꿔줘야 하는 선수는 바꿔줄 생각이다. 워낙 부상 선수가 많다. 디자우마를 비롯해 윤재운 등이 다 부상 중이다. 어떻게 변화를 줄지 고민을 좀 해봐야 할 것 같다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

