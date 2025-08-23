'단독찬스 미스만 3번' 김도균 감독의 아쉬움 "이런 찬스 못살리면 못이…

|
[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"찬스때 못넣으면 못이긴다."
이랜드는 이날 골키퍼와 맞서는 기회를 여러차례 잡았지만, 득점하지 못했다. 김 감독은 "경기가 어렵더라도 공격수들이 득점을 만들어내야 한다. 그래서 수비에서 버티는 힘이 생기고, 그게 팀의 힘으로 이어지는건데, 3번 정도 완벽한 찬스에서 득점을 못하면 이런 경기가 나올 수 밖에 없다"고 했다.
김하준의 교체에 대해서는 "지난주부터 근육이 좋지 않았다. 본인이 할 수 있다고 얘기했는데 예방차원에서 교체를 했다"고 했다.
이랜드는 최근 수비수들이 골을 넣고 있다. 공격수들의 부진이 이어지고 있다. 김 감독은 "계속 연습해야 한다. 그런 득점력에 있어서는 결국 개인의 능력이다. 완벽하게 만들어내지 않는 이상, 개인 능력을 향상시켜야 한다. 슈팅타이밍도 선수의 능력이다. 조금의 타이밍이 늦었다. 변경준, 허용준, 가브리엘 마찬가지다. 결국은 마지막 피니시할 수 있는 그 장면까지 가는게 아쉽다. 리뷰 영상을 통해 이야기를 해봐야 할 것 같다"고 했다.
