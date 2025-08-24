"내 선수라고!" 레알 마드리드 '음바페 백업 추락'→맨시티+리버풀 러브…

영국 언론 스포츠바이블은 23일(이하 한국시각) '호드리구가 리버풀과 맨시티(이상 잉글랜드)의 관심을 받고 있다. 레알 마드리드가 과감한 조치를 취했다'고 보도했다.
2001년생 호드리구는 2019년 레알 마드리드에 합류했다. 스페인 프리메라리가 3회, 유럽챔피언스리그(UCL) 2회, 코파 델 레이(국왕컵) 1회 등 각종 우승컵을 거머쥐었다. 그러나 2024~2025시즌 상황이 좋지 않았다. 킬리안 음바페가 자유계약(FA)으로 합류하며 기류가 바뀌었다. 내부 분열까지 발생했다. 앞서 또 다른 영국 언론 데일리메일은 '호드리구는 주드 벨링엄, 음바페와 관련된 문제로 인해 다시는 팀에서 뛰고 싶지 않다고 결정했다. 그는 올 여름 팀을 떠나고 싶다는 의사를 밝혔다'고 했다.
사진=AFP 연합뉴스
사진=AP 연합뉴스
스포츠바이블은 '호드리구는 올 여름 이적 시장에서 뜨거운 관심을 받았다. 아스널(잉글랜드)이 관심을 보였지만, 에베레치 에제를 영입했다. 현 단계에서는 추가 움직임은 어려울 것으로 보인다. 호드리구는 맨시티, 리버풀과 계속 연결돼 있다. 호드리구의 미래에 대한 추측은 더욱 거세졌다'고 했다.
이 매체는 스페인 언론의 보도를 인용해 '호드리구의 포지션은 이제 왼쪽 측면이다. 이것이 바로 호드리구가 알론소 감독에게 요구한 것이다. 그는 더 이상 오른쪽 측면에서 뛰고 싶지 않다'고 덧붙였다.
레알 마드리드는 25일 레알 오비에도와 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다. 사비 알론소 레알 마드리드 감독은 경기 전 호드리구에 대한 질문을 받았다. 알론소 감독은 "호드리구? 시즌이 이제 막 시작됐다. 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵은 맥락이 달랐다. 나는 그와 얘기를 나눴다. 모든 선수들처럼"이라고 말했다.