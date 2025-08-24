스포츠조선

3전승, 3골-무실점! '명장' 이정효 잡는 천적, '초보' 정경호 강원 감독

기사입력 2025-08-24 10:47


3전승, 3골-무실점! '명장' 이정효 잡는 천적, '초보' 정경호 강원…

3전승, 3골-무실점! '명장' 이정효 잡는 천적, '초보' 정경호 강원…

[스포츠조선 박찬준 기자]이쯤되면 '천적'이라고 해도 될 것 같다. 이정효 잡는 매, 정경호 강원FC 감독 이야기다.

강원은 23일 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC의 '하나은행 K리그1 2025' 27라운드에서 1대0으로 승리했다. 전반 20분 강준혁이 오른쪽에서 올려준 크로스를 이지호가 헤더로 마무리했다. 광주 수비수 진시우가 전반 31분 경고 누적으로 퇴장당하며 숫적 우위까지 누린 강원은 상대 저항을 물리치고 기분 좋은 승점 3을 거머쥐었다.

이날 승리로 강원은 올 시즌 정규 라운드 광주전을 모두 승리로 장식했다. 앞선 두 번의 맞대결에서 모두 1대0 승리를 거둔 강원은 이날도 1대0 승리를 챙겼다. 3전승, 3득점-무실점이라는 완벽한 내용은 덤이었다. 올 시즌 부임한 정경호 감독은 'K리그 최고 명장'이라는 이정효 광주 감독을 완벽하게 압도했다.

정 감독은 매경기 맞춤형 전술로 광주를 잡았다. 4월 홈에서 열린 첫 대결에서는 전반 하이프레스, 후반 스리백 카드를 내세웠다. 빠른 역습으로 공격에 나선 강원은 최병찬 결승골, 1골이 아쉬울 정도의 경기력을 보였다. 5월 원정 경기에서는 좋은 않은 상황을 감안했다. 공격진이 흔들리는 가운데, 승점 1이라도 따겠다는 수비적인 전술로 나섰다. 강원은 광주의 유기적인 공격을 역시 유기적인 수비로 맞섰다. 의도는 적중했고, 후반 막판 페널티킥을 행운까지 따르며 승리를 챙겼다.

세번째 맞대결에서는 '변화'로 승부를 봤다. 주중 전북 현대와 코리아컵 4강 1차전(1대1 무)을 치른 강원은 예고대로 로테이션을 단행했다. 주전 자원들을 대거 내세웠다. 포인트는 돌아온 강준혁이 오른쪽 풀백으로 나서고, 이유현이 중앙 미드필더로 나섰다. 이지호를 이상헌 대신 최전방에 넣은 것도 눈에 띄었다. 정 감독은 광주 역시 코리아컵을 치른만큼, 후반 구도를 유리하게 끌고가기 위해 높은 위치 보다는 허리 쪽에 압박 포인트를 맞췄다. 상대를 끌어내겠다는 의도였다. 공격에서는 이지호와 김대원이 유기적인 포지션 체인지로 기회를 엿봤다. 결국 선제골이자 결승골 역시 이지호가 중앙쪽으로 이동하며 만들어졌다.

정 감독은 이 감독과 P급 라이선스 교육을 같이 받은 '절친' 선후배다. 정 감독은 이전부터 이 감독에 대한 존경심을 표했다. 이 감독은 K리그에서 인정 받는 '지략가'다. 강팀들도 부담스러워 한다. 정 감독은 비슷한 철학과 게임 모델로 성과를 내고 있는 이 감독을 '롤모델'이라 했다. 정 감독은 "이 감독님은 좋은 성과를 내고 계시는 반면, 나는 초보 감독"이라며 늘 한발 물러섰지만, 이 감독을 상대할때마다 의지는 더욱 커졌다. 정 감독은 부임 첫 해 '이정효 킬러'로 등극하며, '전략가', '전술가'로서의 입지를 확실히 하고 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.