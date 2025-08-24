유럽파는 많은데 죄다 '개점휴업'...9월 A매치 앞둔 日, DF 붕괴에…

|
[스포츠조선 박상경 기자] 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독의 고민이 깊어질 듯 하다.
일본 축구매체 사커다이제스트는 '마치다의 오는 9월 A매치 소집은 어려울 것으로 보인다'며 '도미야스 다케히로(아스널), 이토 히로키(바이에른 뮌헨), 다카이 고타(토트넘) 등 수비수들이 부상으로 이탈한 가운데 마치다까지 (9월 A매치에) 빠지게 된다면 긴급 상황'이라고 우려를 드러냈다.
일본은 대표팀 명단을 전원 유럽파로 짤 수 있을 정도로 풍부한 뎁스를 자랑한다. 다만 강력한 미드필드진에 비해 공격과 수비에서는 리그 톱클래스급의 선수가 없다는 게 고민거리. 마치다를 비롯해 도미야스와 이토, 다카이는 2026 북중미월드컵 본선에서 대표팀 센터백 라인에서 그나마 경쟁력이 있는 선수들로 꼽혀 왔다. 그러나 도미야스는 수 년째 부상에서 벗어나지 못하고 있고 이토도 마찬가지다. 다카이 역시 토트넘 진출 직후 부상했고, 마치다까지 다치면서 당분간 결장이 불가피해 보인다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com