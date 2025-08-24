스포츠조선

'김태완 감독 사퇴' 천안시티FC, 드디어 탈꼴찌 성공…'난적' 부천 원정서 귀중한 승점

기사입력 2025-08-24 10:56


'김태완 감독 사퇴' 천안시티FC, 드디어 탈꼴찌 성공…'난적' 부천 원…

'김태완 감독 사퇴' 천안시티FC, 드디어 탈꼴찌 성공…'난적' 부천 원…
부천종합운동장/ K리그2/ 부천FC1995 vs 천안시티FC/ 천안 조성용 감독대행/ 사진 김경태

'김태완 감독 사퇴' 천안시티FC, 드디어 탈꼴찌 성공…'난적' 부천 원…
천안종합운동장/ K리그2/ 천안시티FC vs 수원삼성블루윙즈/ 천안 김태완 감독/ 사진 하서영

[스포츠조선 김성원 기자]김태완 감독이 물러난 천안시티FC가 탈꼴찌에 성공했다.

천안은 23일 부천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 26라운드에서 난적 부천FC와 0대0으로 비겼다. 귀중한 승점 1점을 추가한 천안은 안산에 다득점에서 앞서 4월 13일 이후 132일 만에 최하위에 벗어났다. 승점 20위로 13위를 기록했다. 4위 부천은 승점 42점을 기록했다.

김태완 감독은 올 시즌 초반부터 계속된 부진을 끝내 극복하지 못한 채 25경기에서 5승4무16패, 승점 19점으로 팀이 최하위에 머무르자 고심 끝에 자진 사퇴를 결심했다. 천안은 부천전을 앞둔 20일 김태완 감독과의 결별을 발표했다.

천안은 감독 교체로 분위기를 재정비하며 반등의 신호탄을 쏘아올렸다. 부천전에선 3-4-3 전술로 경기에 나섰다. 최전방에는 문건호 우정연 이지훈이 포진했고, 중원은 베테랑 신형민과 김성준이 중심을 잡았다. 양 측면에는 구대영과 이상명이 나섰으며, 수비진은 부상에서 복귀한 강영훈을 비롯해 김성주 이웅희가 지켰다. 골문은 허자웅이 맡았다.

천안은 부천의 공세를 막아내며 침착하게 주도권을 노렸다. 그러나 전반 초반 구대영이 부상으로 교체 아웃되며 미사키가 투입되는 변수가 발생했다. 이후에도 부천의 거센 공격이 이어졌지만, 천안 수비진은 집중력을 발휘해 골문을 굳게 지켰다.

후반 초반에는 이정협과 구종욱에 이어 이상준까지 교체 투입되며 공격에 활기를 불어넣었다. 특히 이상준은 빠른 스피드와 왕성한 활동량으로 부천의 골문을 여러 차례 위협했으나, 슈팅은 골문을 벗어났다.

부천은 이날 총 24개의 슈팅으로 거센 공세를 퍼부었지만, 천안은 끝까지 집중력을 유지하며 무실점으로 경기를 지켜냈다. 감독대행 데뷔전에서 순위 상승에 성공한 조성용 감독대행은 "수비적으로는 칭찬할 부분이 많았다. 공격은 더 준비가 필요하다. 팬분들의 마음을 충분히 이해한다. 앞으로 선수들과 함께 더 노력해 반드시 위로 올라가겠다"고 소감을 전했다.

최하위 탈출에 성공한 천안은 31일 오후 7시 천안종합운동장에서 서울이랜드FC와 홈경기를 치른다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

2.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

5.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.