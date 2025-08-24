'HERE WE GO' 확인! 토트넘-레비 회장, 손흥민 7번 줄까? 에…

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 에베레치 에제를 놓치고 새로운 영입을 준비 중이다.
그중 한 명의 후보가 에제였다. 퀸즈파크레인저스에서 처음 프로 무대에 데뷔한 에제는 2020년 크리스털 팰리스로 이적하며 본격적으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활약하기 시작한 선수다. 2023~2024시즌부터 본격적으로 이름을 알렸다. 크리스털 팰리스에서 31경기에 출전해 11골 6도움을 기록해 엄청난 활약을 보여줬고, 2024~2025시즌에는 공식전 43경기 14골 12도움으로 팰리스의 FA컵 우승까지 이끌었다.
돌파와 패스, 강력한 킥 등 공격적인 재능이 돋보이는 니코는 공격형 미드필더가 주 포지션이지만, 윙어도 소화할 수 있는 다재다능한 선수다. 토트넘으로서는 니코 영입을 통해 손흥민과 매디슨의 빈자리르 모두 채울 수 있다. 메시 또한 니코의 재능에 대해 "머리가 좋다. 경기를 완벽하게 이해한다. 앞으로도 계속 이렇게 성장하길 바란다"라고 극찬하기도 했다.
토트넘에는 쉽지 않은 거래지만, 향후 몇 년을 책임질 유망주를 데려올 수 있는 작업이 될 수 있다. 에제를 놓친 토트넘이 위기를 기회로 바꿔 대형 영입에 성공할 수 있을지도 귀추가 주목된다.
