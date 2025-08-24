스포츠조선

'손흥민급 영입 성공!'...토트넘 올여름 '최고의 이적' 이미 확정인가, 선발 한 경기만에 "압도적인 존재감" 극찬 쏟아진 '뮌헨 문제아'

기사입력 2025-08-24 17:12


'손흥민급 영입 성공!'...토트넘 올여름 '최고의 이적' 이미 확정인가…
사진=팔리냐 SNS 캡처

'손흥민급 영입 성공!'...토트넘 올여름 '최고의 이적' 이미 확정인가…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 올여름 최고의 이적이 이미 등장한 것일까. 토트넘 리그 선발 데뷔전부터 엄청난 존재감을 뽐냈다.

토트넘은 23일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 토트넘은 개막 두 경기에서 5골-무실점, 완벽한 경기를 펼치며 2연승을 달렸다.

선제골의 브레넌 존슨, 이를 도운 히샬리송도 빛났지만, 가장 큰 관심과 찬사를 받은 선수는 바로 주앙 팔리냐였다. 팔리냐는 이날 경기 90분을 소화하며 팀의 두 번째 득점을 터트렸다. 이외에도 태클 성공 2회, 클리어링 2회, 슛 블록 1회, 공 소유권 회복 2회 등으로 수비에도 크게 기여했다.


'손흥민급 영입 성공!'...토트넘 올여름 '최고의 이적' 이미 확정인가…
로이터연합뉴스
호평이 쏟아졌다. 영국의 풋볼인사이더는 팔리냐에게 평점 10점과 함께 경기 최우수 선수로 꼽으며 '팔리냐는 토트넘의 6번 문제에 대한 해결책이 될 것으로 보인다. 팀 승리에 결정적인 역할을 하며, 중원에서 압도적인 존재감을 선보였다'고 평가했다.

영국의 스퍼스웹도 '바이에른 뮌헨이 팔리냐를 보내는 것은 미쳤다'며 '팔리냐는 올 시즌 토트넘의 핵심 선수이자, 절대적인 이득이 될 것이라는 예감이 확실하게 든다'고 설명했다. 토마스 프랭크 감독 또한 "팔리냐는 대단하다. 아직 내가 원하는 만큼 컨디션이 올라오지도 않았지만, 활약에 만족한다"고 평가했다.


'손흥민급 영입 성공!'...토트넘 올여름 '최고의 이적' 이미 확정인가…
로이터연합뉴스
대단한 반전이다. 팔리냐는 지난 2022년 풀럼 이적으로 이름을 알리기 시작했다. 풀럼에서 활약하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 내 정상급 수비형 미드필더로 평가받기 시작한 팔리냐는 바이에른의 끈질긴 구애로 2024년 여름 분데스리가 무대에 입성했다. 당초 EPL에서 보여준 단단한 수비력과 피지컬을 활용한 경합 능력, 넓은 커버 범위, 준수한 볼 배급 능력에 대한 기대가 컸기에 바이에른 합류 이후 김민재를 포함한 포백 수비를 지켜줄 확실한 주전 자원이라는 기대가 컸다.

하지만 팔리냐는 바이에른 이적 이후 좀처럼 활약을 보여주지 못했다. 2024~2025시즌도 공식전 25경기, 그중 리그 선발 출전은 단 6경기에 불과했다. 콤파니 감독 체제에서 비교적 느린 전환 속도를 보이는 팔리냐는 중용될 수 없었다. 경기 외적으로도 문제를 일으켰다. 아내가 있음에도 구단 직원과 외도를 저지르며 논란이 됐다. 사생활까지 잡음이 나오자 경기에 집중할 환경도 조성되지 못했다.

올여름 토트넘 임대를 택한 팔리냐는 리그 선발 첫 경기만에 완벽한 반전 경기력으로 토트넘행의 이유를 증명했다. 손흥민이 떠난 토트넘에 새로운 최고의 이적 사례가 등장했을지는, 팔리냐의 올 시즌 활약에 따라 달라질 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

