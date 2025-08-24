스포츠조선

딱 3경기면 충분했다, '레전드' 손흥민이 폭발하기까지...'SON 환상 프리킥 데뷔골 작렬' LA FC, 댈러스전 1-1 무승부...3경기 무패 행진[MLS 리뷰]

기사입력 2025-08-24 11:47


[스포츠조선 이현석 기자]딱 3경기, 손흥민의 원더골이 터지기에 충분한 시간이었다.

손흥민은 24일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 프리스코의 도요타 스타디움에서 FC댈러스와 2025년 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 원정경기에서 선발 출전했다. 손흥민은 전반 6분 만에 프리킥으로 환상적인 득점을 터트렸고, LA FC는 손흥민의 골과 함께 1대1로 비겼다.

LA FC는 손흥민이 데뷔한 시카고 파이어전을 시작으로 3경기 연속 무패(1승2무) 행진을 달리며, 분위기를 끌어올렸다.


손흥민은 미국 입성 후 두 번째로 선발 명단에 포함됐다. 앞서 뉴잉글랜드전에서 LA FC 이적 후 첫 선발 경기를 치렀다. 손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 나섰다. 손흥민은 좌우에 포진한 데니스 부앙가, 나단 오르다스가 스리톱을 구축한. 중원은 티모시 틸먼, 마키 델가도, 이고르 제수스가 자리했다. 수비진은 라이언 홀링스헤드, 은코시 타파리, 에디 세구라, 세르지 팔렌시아가 구성했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

앞서 손흥민은 LA FC 이적 후 모든 경기가 화제였다. 시카고 파이어FC와의 MLS 데뷔전에서는 날카로운 움직임으로 동점 페널티킥을 얻어내는 활약을 펼쳤다. 이어진 뉴잉글랜드전, 선발 데뷔를 한 손흥민은 후반 추가시간 아크 정면으로 파고들며 왼쪽으로 뛰어들던 마티우 초니에르에게 패스를 찔렀다. 초니에르의 슈팅이 득점으로 연결되며 승부에 쐐기를 박으며 LA FC는 승리했다. 활약에도 불구하고 손흥민의 첫 골은 터지지 않았기에, 이날 경기 손흥민의 득점 여부에 많은 시선이 쏠렸다.


손흥민은 경기 초반부터 가벼운 몸놀림을 보여주며 댈러스를 위협했다. 전반 4분 손흥민은 직접 박스 근처에서 돌파하며 슈팅까지 시도했다. 손흥민은 선제골을 터트렸다. 전반 6분 부앙가가 얻은 프리킥의 키커로 나섰다. 손흥민의 슈팅은 그대로 댈러스 골문 구석을 찔렀다. 손흥민은 MLS 진출 이후 첫 득점을 터트리며 다시 한번 자신의 가치를 입증했다.

하지만 댈러스도 이른 시점에 동점골을 터트리며 경기 균형을 맞췄다. 전반 13분 역습 상황에서 수비가 걷어낸 공을 델가도가 다시 전방으로 전달했고, 이를 잡은 로건 패링턴이 슈팅을 시도했다. 요리스가 슈팅 방향을 제대로 파악하지 못하며 공은 그대로 골문 안으로 향했다.

손흥민은 뛰어난 기술로 댈러스를 위협했다. 전반 16분에는 직접 좌측에서 댈러스 수비를 화려한 돌파로 뚫어내는 모습까지 선보였다. 리더로서 팀 동료를 챙기는 모습도 나왔다. 손흥민은 전반 22분 팀 동료가 그라운드에 쓰러져 고통을 호소하자, 곧바로 주심에게 소리치며 경기 중단을 요구했고, 손흥민 덕분에 동료는 의료진의 조치를 받을 수 있었다.


손흥민의 활약에도 LA FC는 역전 기회까지 상대에게 내줄 뻔했다. 전반 26분 상대 역습 과정에서 팔렌시아가 박스 안에서 패링턴을 막으며 파울을 범했다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 하지만 VAR 판독 결과 박스 밖에서 공만 정확히 건드린 것이 확인되며 페널티킥은 취소됐고, 팔렌시아의 경고 또한 사라졌다.

손흥민은 슈팅을 적극적으로 시도하며 득점을 노렸다. 전반 35분 박스 아크 정면에서 공을 받아 직접 슈팅을 시도했으나, 수비에 걸리고 말았다. VAR 판돌으로 인해 전반 추가시간이 무려 12분이 주어졌고, LA FC는 추가 득점을 위해 분전했다. 전반 추가시간 오르다스와 페레이라의 슈팅 모두 골대를 벗어나고 말았다. 전반 추가시간 8분 손흥민의 중거리 슛도 수비에게 걸렸다. 전반은 1-1로 마무리됐다.


후반에도 LA FC는 기회를 노렸다. 후반 9분 손흥민의 슈팅이 수비를 맞고 튀어올랐고, 이를 문전에서 홀링스헤드가 마무리했으나, 득점으로 인정되지 못했다. 손흥민은 적극적으로 공격에 가담했다. 후반 15분 손흥민이 역습 상황에서 직접 패스를 받아 박스 안으로 진입했고, 박스 우측 깊숙한 곳에서 컷백 패스를 전달했다. 하지만 부앙가의 슈팅은 수비에 걸리고 말았다. 이후에도 LA FC는 리드를 잡기 위해 계속해서 댈러스 수비를 흔들었다.

댈러스도 기회를 노렸다. 후반 30분 프리킥을 얻어냈고, 측면에서 올린 크로스는 박스 안으로 전달됐으나, 공은 헤더 이후 힘 없이 요리스 앞에 떨어지고 말았다.

손흥민은 경기 막판까지 계속해서 추가 득점 기회를 노렸다. 후반 40분 손흥민은 직접 박스 우측에서 슈팅을 시도했고 댈러스 수비에 걸리며 골문으로 향하지 못했다. LA FC가 아쉬운 기회를 놓쳤다. 후반 43분 박스 안에서 올라온 크로스를 손흥민이 흘려주자, 이를 홀링스헤드가 슈팅으로 마무리했으나 수비에 걸리며 골대를 때렸다. 이어진 슈팅 시도도 수비에 차단됐다. 이어진 코너킥에서 손흥민이 올린 크로스는 그대로 골라인을 벗어났다.

후반 추가시간7분 LA FC는 마르티네스의 날카로운 슈팅마저 상대 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.

결국 경기는 1대1 무승부로 마무리됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

