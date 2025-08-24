"손흥민의 마법같은 프리킥, 루브르 박물관에 전시하자" MLS 1호 찰칵…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]미국프로축구(MLS) 진출 3경기만에 데뷔골을 터뜨린 '손세이셔널' 손흥민(LA FC)의 활약상이 박물관에 전시할 정도라고 팀 동료가 찬사를 보냈다.
이날 선발 출전한 동료 수비수 은코시 타파리는 "경기 전날 훈련에서 프리킥 훈련을 했다. (손흥민의)공이 마법처럼 골문 구석에 꽂혔다. 오늘 그 장면을 보게 돼 기쁘다"며 "손흥민은 입단 후 페널티킥을 얻어내고, 도움을 기록하고, 이날 골까지 터뜨렸다. 손흥민의 첫 세 경기는 루브르 박물관에 걸어놔야 한다"라고 말했다. 프랑스 파리에 위치한 세계적인 명소인 루브르 박물관에 전시해야 할 예술 작품처럼 화려하고 아름다웠다는 의미로 해석된다.
스티브 체룬돌로 LA FC 감독은 "손흥민은 경쟁심이 강한 위너다. 게다가 MLS 리그에서 뛰는 많은 선수가 갖추지 못한 자질을 갖췄다. 절실하게 필요한 신선한 에너지와 동기부여, 그리고 우리에게 불어넣는 바람을 느낄 수 있고, 이런 것들이 우리를 더욱 강하게 만든다"라고 극찬했다.
LA FC는 31일 샌디에이고와 홈 경기를 치른다. 손흥민은 "일주일 정도의 회복 기간을 갖고 중요한 경기를 잘 준비해야 한다. LA FC에서 치르는 첫 홈경기이자 최고의 상대팀을 상대로 하는 경기라 정말 기대된다. 그러니 승점 3점을 따려면 잘 준비하고 회복해야 한다"라고 당부했다.
