스포츠조선

이적시장 1티어 폭로! '손흥민 평생의 은인' EPL 복귀 원한다..."이미 비공식 접촉 완료"→"구단주가 직접 대화"

기사입력 2025-08-24 22:47


이적시장 1티어 폭로! '손흥민 평생의 은인' EPL 복귀 원한다..."…
사진=트위터 캡처

이적시장 1티어 폭로! '손흥민 평생의 은인' EPL 복귀 원한다..."…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]'손흥민 스승' 엔제 포스테코글루 감독의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀 가능성이 계속해서 거론되고 있다.

영국의 토크스포츠는 24일(한국시각) '포스테코글루는 EPL 복귀를 원한다'라고 보도했다.

토크스포츠는 '포스테코글루 감독은 누누 산투 감독이 에반젤로스 마리나키스 구단주와 공개적인 불화를 겪은 후 노팅엄 포레스트 감독 대체 후보 상위권에 이름을 올릴 가능성이 크다'며 '마리나키스는 포스테코글루와 이미 직접 대화를 나눴다고 알려졌고, 개인적인 친분이 있다. 조세 무리뉴 또한 노팅엄의 대안 중 하나로 거론됐다'고 전했다.

이어 '이번 주말 이후 누누 감독이 팀을 떠날 가능성이 여전히 크다. 포스테코글루 측은 아직 공식적인 접촉이 없었다고 주장했지만, 소식에 따르면 이미 비공식으로 접촉했다는 사실이 확인됐다'고 덧붙였다.


이적시장 1티어 폭로! '손흥민 평생의 은인' EPL 복귀 원한다..."…
로이터연합뉴스
유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 또한 23일 '노팅엄은 누누 감독과 구단주의 갈등 속에서 대체 감독 후보를 고려하고 있다'고 밝혔다.

2023~2024시즌 도중 노팅엄에 부임한 누누는 2024~2025시즌 팀을 완전히 탈바꿈하며 뛰어난 성과를 거뒀다. 누누의 전술과 선수들의 활약 끝에 노팅엄은 유럽챔피언스리그 진출까지 경쟁했으며, 시즌을 7위로 마감해 유로파리그 진출도 성공했다.

하지만 구단주와의 관계가 문제였다. 구단주와의 불화로 인해 경질 가능성이 거론되고 있다. 마리나키스는 지난 시즌부터 누누와 갈등을 겪었다. 레스터 시티와의 경기 후 경기장에 들어와 누누 감독을 직접 질책하는 장면도 포착됐다. 누누도 물러서지 않았다. 누누는 2025~2026시즌 개막 후 기자회견에서 "스쿼드 구성이 너무 뒤처졌다. 계획했던 것들이 제대로 풀리지 않았고, 선수단 준비도 완벽하지 않았다. 어떤 선수단인지도 잘 모르겠다"며 공개적으로 구단 운영을 비판했다.


이적시장 1티어 폭로! '손흥민 평생의 은인' EPL 복귀 원한다..."…
AFP연합뉴스
구단주와 감독 사이가 제대로 틀어지며 노팅엄은 새 감독 후보를 물색 중인 것으로 보인다. 유력 후보로 거론되는 인물은 포스테코글루다. 포스테코글루는 지난 2023~2024시즌 토트넘에 부임해 손흥민의 스승으로서 두 시즌을 이끌었다. 2024~2025시즌 리그에서는 17위로 극심한 부진에 시달렸지만, 유로파리그 우승을 이끌며 토트넘의 오랜 무관을 끊어냈다. 손흥민 또한 포스테코글루 체제에서 프로 첫 우승 트로피를 들어올리며 그동안의 한을 풀었다.


포스테코글루는 다른 선택지보다 EPL 복귀에 열정적인 것으로 알려졌기에 노팅엄의 제안이 온다면 수락할 가능성이 충분하다. 포스테코글루가 노팅엄 사령탑에 부임한다면, 토트넘과의 맞대결도 크게 관심을 받을 수 있다. 올 시즌 노팅엄과 토트넘의 첫 맞대결은 12월 14일 노팅엄의 홈구장에서 열린다. 이날 경기에서 노팅엄을 지휘하는 감독이 누가 될지도 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

2.

린 "싸워 이기고 싶었는데"..'성매매 남편' 이수 11년 지켰지만 결국 파경 [종합]

3.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

4.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

5.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

3.

'얼마나 고통스러웠으면' 9이닝 내내 참고 뛰다 터졌다, 한화 부상 변수 어쩌나

4.

"저걸 어떻게 막아!" 손흥민 '환상 프리킥골', 댈러스 골키퍼 SON에 실점 뒤 '절레절레' 한숨

5.

"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KBO 최초 기록 또 썼다

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

3.

'얼마나 고통스러웠으면' 9이닝 내내 참고 뛰다 터졌다, 한화 부상 변수 어쩌나

4.

"저걸 어떻게 막아!" 손흥민 '환상 프리킥골', 댈러스 골키퍼 SON에 실점 뒤 '절레절레' 한숨

5.

"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KBO 최초 기록 또 썼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.