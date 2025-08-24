스포츠조선

[현장인터뷰]'5위 목표' 신태용 울산 감독 "김기동 감독에 미안하지만 우리가 좋은 경기 할 것"

기사입력 2025-08-24 18:39


[현장인터뷰]'5위 목표' 신태용 울산 감독 "김기동 감독에 미안하지만 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 신태용 감독/ 사진 김정수

[현장인터뷰]'5위 목표' 신태용 울산 감독 "김기동 감독에 미안하지만 …
수원종합운동장/ K리그1/ 수원FC vs 울산HDFC/ 울산 이진현/ 실점 아쉬움/ 사진 정재훈

[현장인터뷰]'5위 목표' 신태용 울산 감독 "김기동 감독에 미안하지만 …
강원하이원아레나/ K리그1/ 강원FC vs 울산HDFC/ 울산 말컹 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수

[상암=스포츠조선 김성원 기자]울산 HD의 소방수로 등장한 신태용 감독이 세 번째 무대에 오른다.

그러나 벼랑 끝 혈투다. 울산은 24일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 FC서울과 '하나은행 K리그1 2025' 27라운드를 갖는다. 두 팀 모두 지난 라운드에서 '충격패'로 처참히 무너졌다.

서울은 김천 상무에 2대6으로 대패했고, 울산은 16일 하위권인 수원FC에 2대4로 완패했다. 신 감독은 데뷔전이었던 9일 제주 SK전에서는 1대0으로 승리하며 K리그1 8경기 만에 승점 3점을 신고했다. 77일 만에 되찾은 희망이었다. 하지만 환희는 한 경기에서 멈췄다. 첫 패전의 멍에를 안았다.

울산은 8위(승점 34)에 위치해 있다. 서울은 5위(승점 37)다. K리그1은 7라운드를 더 치른 후 1~6위의 파이널A와 7~12위의 파이널B로 나눠진다. 6위는 더 이상 떨어져선 안되는 마지노선이다.

위기인 동시에 기회다. 울산은 서울을 꺾으면 다득점에서 5위에 오를 수 있다. 신 감독은 "쉽지 않다. 모든 선수들이 지쳤고, 잔부상도 많다. 9월 A매치 기간이 돼야 변화를 줄 수 있을 것 같다"고 했다.


[현장인터뷰]'5위 목표' 신태용 울산 감독 "김기동 감독에 미안하지만 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 허율/ 사진 김정수
괴물' 말컹이 부상으로 이날 엔트리에서 제외됐다. 신 감독은 "체중과 체지방은 빠졌다. 두 달을 쉬고 계속해서 경기에 출전하다보니 사타구니에 데미지가 있다. 훈련을 했지만 한 경기에 좌지우지될 필요가 없다. 한 경기 휴식하고, 다음 전북전에 잘 할거라고 믿어달라고 했다"고 설명했다.

그리고 "이길 수도, 질 수도 있다. 지고 인상쓰는 것을 싫어한다. 고개숙이지 말고 지나간 것은 지나간 것이라고 했다"고 강조했다. 서울에 대해서는 "갈 길 바쁜데 김천전에서 대패해 힘든 부분이 있을거다. 우리 팀이 급해서 몰랐는데 엑기스 선수들의 부상과 경고 징계 등으로 힘들겠구나 생각했다. 서울도 임시방편이다. 김기동 감독에게 미안하지만 잘 만들어서 가면 좋은 경기를 할 수 있을 것 같다"고 자신감을 나타냈다.

신 감독은 4-3-3 카드를 꺼내든다. 허율을 정점으로 좌우에 윤재석과 에릭이 배치된다. 미드필드에는 고승범, 김민혁, 이진현이 늘어선다. 조현택, 김영권, 서명관, 루빅손은 포백 역할을 맡는다. 골문은 조현우가 지킨다.

신 감독은 "K리그는 몸싸움이 강해야 한다. 보야니치는 유럽 선수지만 예쁘게 볼을 찬다. 하지만 몸싸움이 약하다. 그런 부분에서 선발에서 제외했다"고 덧붙였다.
상암=김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

2.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

3.

'현빈♥' 손예진, 子 아침식사 정성 넘쳐흐를 듯…"아들맘이란 이런 것"

4.

'띠동갑 커플' 김지석♥이주명, 하와이 여행 떠났나…"사생활 확인 어려워" [SC이슈]

5.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'6월 돌풍 주역' 고종욱 1군 말소, 박재현 등록…"열이 나고 염증 수치가 높다고"[광주 라인업]

3.

'6연패 탈출 → 위닝 가자' 한화 필승 라인업 그대로 유지했다…1번 이원석[대전 현장]

4.

'희소식' 타구 맞고 고통스러워했던 대전왕자, 드디어 돌아온다[대전 현장]

5.

"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성환 감독대행이 '1라운더'를 다루는 법

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'6월 돌풍 주역' 고종욱 1군 말소, 박재현 등록…"열이 나고 염증 수치가 높다고"[광주 라인업]

3.

'6연패 탈출 → 위닝 가자' 한화 필승 라인업 그대로 유지했다…1번 이원석[대전 현장]

4.

'희소식' 타구 맞고 고통스러워했던 대전왕자, 드디어 돌아온다[대전 현장]

5.

"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성환 감독대행이 '1라운더'를 다루는 법

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.