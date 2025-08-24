'2경기 무승' 변성환 감독 "위기가 온 것 같다, 감독부터 정신차려야"…

|
[화성=스포츠조선 박찬준 기자]"위기가 온 것 같다. 감독부터 정신차려야 한다."
변 감독은 경기 후 기자회견에서 "결과는 예상과 다르게 나왔다. 화성이 아주 열심히 잘했다. 우리도 찬스가 왔을때 높은 집중력이 필요한데 득점하지 못한게 아쉽다. 최근 2경기에서 1무1패를 하면서 승점을 쌓지 못했다. 위기가 온 것 같다. 많은 선수들이 빠졌다. 다음 경기 돌아올 수 있다. 하지만 이런 상황에서 승점을 쌓지 못했다. 감독부터 정신차려야 할 것 같다"고 했다.
이날도 크로스 장면에서 실점이 나왔다. 변 감독은 "같은 상황이 반복되는 것은 훈련으로 수정하는 수 밖에 없다. 측면에 프리맨이 나오는 것에 대해 반응하지 못했다. 벤치에 사인이 들어갔는데, 선수 탓하고 싶지 않다"고 했다.
화성의 경기력에 대해서는 칭찬을 아끼지 않았다. 변 감독은 "큰 구단과 경기를 할때 화성이 어려움이 있을텐데, 잘 준비한 것 같다. 지지 않으려고 포기 않고 뛰더라. 벤치도 마찬가지다. 승점 딴 것에 축하하고 남은 경기 잘 할 것 같다"고 했다.
