스포츠조선

[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데뷔 45분만에 십자인대 부상 날벼락

기사입력 2025-08-24 23:26


[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데…
로이터연합뉴스

[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데…
AFP연합뉴스

[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데…
AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]이번여름 유럽 빅리그인 독일 분데스리가에 진출한 일본 국가대표 수비수 마치다 고키(호펜하임)가 데뷔전에서 심각한 부상을 당했다.

호펜하임 구단은 24일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 마치다가 23일 독일 레버쿠젠의 바이아레나에서 열린 레버쿠젠과의 2025~2026시즌 분데스리가 1라운드 원정경기에서 왼쪽 무릎 전방 십자인대 파열상을 당해 수술이 불가피하다고 발표했다.

2024~2025시즌 위니옹SG 핵심 수비수로 팀의 110년만의 벨기에프로리그 우승에 일조한 마치다는 호펜하임에 입단, 28세의 나이로 빅리그 꿈을 이뤘지만, 단 한 경기만에 절망스러운 상황을 맞았다.

이날 선발출전한 마치다는 전반 종료 직전 레버쿠젠의 알레한드로 그리말도와의 충돌로 무릎을 다쳐 전반 추가시간 1분 아르투르 차베스와 교체됐다. 호펜하임은 2대1로 승리했다.


[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데…
AFP연합뉴스

[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데…
안드레아스 쉬커 호펜하임 스포츠디렉터는 "마치다의 부상은 호펜하임과 고키 본인에게도 씁쓸한 소식이다. 마치다는 짧은 시간 동안 팀에 빠르게 적응했고, 특히 수비에서 핵심적인 역할을 수행하고 있었다. 이번 부상은 우리에게 큰 타격"이라고 안타까워했다.

이어 "우리는 모든 지원을 동원하여 마치다를 지원하고 그의 편에 굳건히 설 것"이라며 "마치다가 장기 결장이 예상되기 때문에 남은 이적시장에서 왼쪽 센터백 대체자를 찾을 것"이라고 밝혔다.

일본 가시마 앤틀러스에서 프로 경력을 시작한 마치다는 유럽 진출 이후인 2023년 일본 국가대표로 첫 선발돼 빠르게 주전을 꿰찼다. 2년간 A매치 17경기를 치르며 일본의 2026년 북중미월드컵 본선 진출에 기여했다.

하지만 수개월 결장이 불가피한 불의의 십자인대 부상으로 월드컵 본선 진출을 장담할 수 없게 됐다.


[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데…
로이터연합뉴스

[공식발표]'월드컵 우승 목표' 日 국대의 눈물, 충격, 절망…분데스 데…
AFP연합뉴스

일본은 아스널에서 방출된 도미야스 다케히로(무적), 이토 히로키(바이에른 뮌헨), 다카이 고타(토트넘), 이타쿠라 고(아약스) 등 수비수들이 줄줄이 부상 혹은 무적 신세에 놓인 상황에서 '믿고 쓰는' 수비수마저 부상으로 잃어 9월 A매치 선수 구성에 차질이 불가피해졌다.

주력 중앙 미드필더 다나카 아오이(리즈 유나이티드), 수비형 미드필더 모리타 히데마사(스포르팅)도 소속팀 경기에서 부상을 당했다. 다니엘 팔케 리즈 감독은 아스널전을 마치고 다나카가 내측 부인대쪽 부상을 입었다고 설명했다. 9월 미국, 멕시코와 원정 친선전 2연전을 앞둔 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독의 고민은 늘어만 간다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

2.

린 "싸워 이기고 싶었는데"..'성매매 남편' 이수 11년 지켰지만 결국 파경 [종합]

3.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

4.

‘유상무♥’ 김연지, 발리 여행 중 도난 피해..범인은 원숭이 “킹받네”

5.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

3.

'얼마나 고통스러웠으면' 9이닝 내내 참고 뛰다 터졌다, 한화 부상 변수 어쩌나

4.

"저걸 어떻게 막아!" 손흥민 '환상 프리킥골', 댈러스 골키퍼 SON에 실점 뒤 '절레절레' 한숨

5.

"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KBO 최초 기록 또 썼다

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

3.

'얼마나 고통스러웠으면' 9이닝 내내 참고 뛰다 터졌다, 한화 부상 변수 어쩌나

4.

"저걸 어떻게 막아!" 손흥민 '환상 프리킥골', 댈러스 골키퍼 SON에 실점 뒤 '절레절레' 한숨

5.

"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KBO 최초 기록 또 썼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.