으악! 으악! 으아악! 일본 비상사태, 끊이질 않는 곡소리 '부상자 대거 속출'...하지메 감독 머리 아프겠네

기사입력 2025-08-24 23:59


[스포츠조선 김대식 기자]일본 축구 국가대표팀에 부상 악령이 제대로 닥쳤다.

일본 매체 니칸 스포츠는 24일(한국시각) '유럽 각 리그가 본격적으로 개막했지만, 일본 대표팀에는 부상자가 잇따르고 있다. 23일 경기에서는 주력급 3명이 부상으로 교체됐다'고 보도했다.

매체는 '호펜하임에 합류한 수비수 마치다 고키는 바이엘 레버쿠젠전에서 선발로 출전하며 새 팀에서 데뷔했으나, 전반 종료 직전에 부상을 당해 아쉬운 교체가 됐다. 왼쪽 발을 다친 것으로 보인다. 리즈 유나이티드 미드필더 다나카 아오는 아스널전에서 선발로 나섰지만, 오른쪽 무릎 부상으로 후반 13분에 교체됐다. 스포르팅 리스본의 미드필더 모리타 히데마사도 나시오날전에 선발로 나섰으나, 부상으로 전반 32분에 교체됐다'고 전했다.

고키는 일본이 자랑하던 센터백 듀오 토미야스 타케히로와 이토 히로키가 지난 시즌에 부상으로 허덕이기 시작했을 때부터 일본 주전으로 등극한 선수다. 타케히로와 히로키가 여전히 부상인 상황 속에 고키는 당분간 일본 국가대표팀을 이끌어줘야 할 선수인데 고키마저 부상으로 쓰러지면서 모리야스 하지메 일본 감독의 고심이 깊어졌다.
또한 최근 주가를 계속해서 올리고 있는 다나카도 쓰러졌다. 다니엘 파르케 리즈 감독은 다나카가 인대 부상을 당한 것 같다고 경기 후 밝혔다. 인대 부상이면 9월 A매치 소화는 어려워졌다. 히데마사 역시 일본 주전 미드필더인데 당분간 휴식이 필요해 보인다. 팀의 중심을 잡아줄 센터백과 중앙 미드필더진에 여러 공백이 발생한 일본이다.

월드컵을 앞두고 최정예 선수들을 계속 점검하면서 팀 조직력을 가다듬어야 할 타이밍인데 계속해서 부상자가 속출하고 있는 일본이다. 니칸 스포츠는 '일본 국가대표 센터백 토미야스는 부상으로 장기간 뛸 수 없게 되어 아스널을 퇴단했다. 바이에른 뮌헨의 히로키는 11월 복귀를 목표로 하고 있으며, 토트넘에 합류한 다카이 코타도 부상으로 이탈 중이다. 여기에 마치다까지 부상을 당했다. 아약스에 합류한 수비수 이타쿠라 코도도 이적 후 첫 경기에서 다리에 쥐가 나 교체됐고, 완전한 컨디션을 만든 수비수가 제한적이다'며 선수단 구성에 우려를 드러냈다. 주전급 센터백이 무려 3명이나 이탈한 일본은 중앙 수비수 조합을 아예 새롭게 구성해야 될 것이다.
중앙도 다를 바가 없다. 다나카에 히데마사까지 쓰러진 상황에서 크리스탈 팰리스의 카마다 다이치 역시 부상을 당한 것으로 파악이 되고 있다. 니칸 스포츠는 '보루시아묀헨글라드바흐로 이적한 공격수 마치노 슈토도 부상으로 24일 리그 개막전을 결장할 전망이다. 내년 여름 북중미 FIFA 월드컵을 앞둔 중요한 시즌에, 주력 선수들의 잇따른 부상은 일본 대표팀 강화에도 영향을 미칠 것으로 보인다'며 부정적인 전망을 내놓았다.

일본이 아무리 선수풀이 많다고 해도 이렇게 부상자가 쏟아진다면 전력 악화는 피할 수 없다.

