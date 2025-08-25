[포항 토크]26G 무패 마감 후 "우리 선수들, 축하한다"고 말한 포옛…

|
[포항=스포츠조선 박상경 기자] "우리 선수들에게 축하한다고 말하고 싶다."
하지만 포옛 감독은 덤덤했다. 그는 경기 후 "우리 선수들에게 축하한다고 말하고 싶다"고 말했다. 이유가 있었다. 포옛 감독은 "긴 시간 무패를 이어가며 상당히 높은 수준의 경기력을 보여줬다. 무패 기록이 깨졌다고 해서 크게 달라지는 건 없다고 본다. 긴 시간 무패를 이어가는 이런 경험은 흔치 않은 것"이라고 그간 선수들의 활약을 칭찬했다.
전북 주장 박진섭은 "감독님이 라커룸에서도 같은 말씀을 하셨다. 나 또한 모든 구성원이 노력했고, 고생했기에 지금 이 자리까지 올 수 있지 않았나 싶다"고 말했다. 그는 "비록 패했지만, 시즌으로 보면 어차피 한 경기"라며 "감독님과 코치진, 선수들, 그리고 팬까지 하나가 돼 이렇게 좋은 분위기를 유지할 수 있었다"며 "선수들끼리 무패를 의식하거나, 그런 분위기를 조성하지 않으려 노력했다. 경기력 부진이 외부에선 부담감처럼 비춰질 수도 있지만, 그것과는 관계가 없다"고 덧붙였다. 또 "무더위 속에 집중력, 체력이 떨어질 수밖에 없는 부분이 있다. 그럼에도 우리 팀이 최소 실점을 하며 무패를 이어왔다. 그만큼 우리가 그동안 잘 했다는 증거"라며 "오늘 비록 패해 무패가 끝났지만, 결국 시즌 마지막의 목표는 우승"이라고 강조했다.
