英 단독 보도! 토트넘-레비 회장 미쳤다, 손흥민 7번 후계자 고민 드디…

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 손흥민의 자리를 대체할 대형 유망주 영입에 나선다. 영입 가능성이 충분할 것으로 평가된다.
하지만 이적시장 계획은 좀처럼 토트넘의 생각대로 풀리지 않았다. 모건 깁스화이트가 토트넘과 계약에서 문제가 발생해 노팅엄 포레스트에 잔류한 것을 시작으로, 에베레치 에제, 사비뉴 등 공격진에 추가하고자 했던 선수들의 영입이 줄줄이 불발됐다. 좋은 기세를 이어가기 위해 전력 보강이 필요했던 토트넘의 마음이 조급해질 수밖에 없었다.
본격적으로 잠재력을 터트린 것은 2023~2024시즌부터였다. 당시 아클리우슈는 31경기에서 8골4도움으로 활약했다. 2024~2025시즌에는 43경기에 출전해 7골12도움을 기록했고, 시즌 초반 이강인과 비교되며, 파리생제르맹이 이강인을 대체할 선수로 아클리우슈를 원한다는 소식이 등장하기도 했다. 아클리우슈는 이번 여름 맨체스터 시티, 레버쿠젠, 인터 밀란 등 다양한 구단의 관심을 받기도 했다.
아클리우슈가 합류한다면 토트넘으로서는 이적시장에서의 아쉬움을 크게 만회할 수 있다. 공격진에 깊이를 더할 수 있고, 잠재력도 풍부하기에 토트넘의 시즌 계획에도 보탬이 될 전망이다. 토트넘의 쉽지 않은 여름 이적시장이 대형 유망주 영입으로 잘 마무리될 수 있을지도 귀추가 주목된다.
