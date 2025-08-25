'욕먹으면서 데려왔는데…' 레알 마드리드 최악의 데뷔전→곧바로 벤치, 리…

|
[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 트렌트 알렉산더-아놀드(레알 마드리드)가 한 경기 만에 벤치로 밀려났다.
선수 영입도 있었다. 대표적인 선수가 알렉산더-아놀드다. 그는 여름 이적 시장을 통해 리버풀(잉글랜드)을 떠나 레알 마드리드에 합류했다. 레알 마드리드는 알렉산더-아놀드 영입을 위해 1000만 유로를 지불했다. 그는 2025년 6월 리버풀과 계약이 만료됐다. 자유계약(FA)으로 리버풀을 떠날 수 있었다. 하지만 레알 마드리드는 클럽 월드컵에서 알렉산더-아놀드를 활용하기 위해 비용을 지불한 것으로 알려진다. 알렉산더-아놀드는 유소년 시절부터 20년 가까이 리버풀에서 뛰었다. 리버풀에서 354경기에 출전해 23골을 넣었다. 각종 우승컵을 거머쥐었다. 그의 이적에 리버풀 팬들이 '배신자'라고 분노한 이유다.
이 매체에 따르면 팬들은 '알렉산더-아놀드는 레알 마드리드의 벤치', '알렉산더-아놀드가 벤치에 않기 위해 레알 마드리드로 간 것인가' 등의 반응을 보였다.
