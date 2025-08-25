스포츠조선

"토트넘 감독들, SON에게 큰 실수했다" 손흥민, '환상 MLS 데뷔골' 활약에 고개 숙인 친정 "거의 시도조차 못했어...173골 중 단 하나"

기사입력 2025-08-25 12:12


"토트넘 감독들, SON에게 큰 실수했다" 손흥민, '환상 MLS 데뷔골…
로이터연합뉴스

"토트넘 감독들, SON에게 큰 실수했다" 손흥민, '환상 MLS 데뷔골…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)에서 보여준 활약에 과거 토트넘 감독들에게 불호령이 떨어졌다.

영국의 스퍼스웹은 25일(한국시각) '손흥민이 토트넘을 떠난 후 첫 골을 기록했다'라고 보도했다.

손흥민은 24일 미국 텍사스주 프리스코의 도요타 스타디움에서 FC댈러스와 2025년 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 원정경기에서 선발 출전했다. 4-3-3 포메이션의 최전방에 자리한 손흥민, 득점까지 필요한 시간은 단 6분이었다. 전반 6분 드니 부앙가가 얻어낸 프리킥의 키커로 나선 손흥민은 곧바로 골문을 노렸다. 강력한 오른발 슈팅은 수비벽을 넘어 댈러스 골망을 흔들었다. 댈러스 수문장인 마이클 콜로디가 공의 궤적을 보고 몸을 날렸지만, 구석을 노린 손흥민의 날카로운 슈팅을 막기에는 역부족이었다.


"토트넘 감독들, SON에게 큰 실수했다" 손흥민, '환상 MLS 데뷔골…
로이터연합뉴스
최고의 득점 장면에 곧바로 찬사가 쏟아졌다. MLS 사무국은 '손흥민이 월드클래스 수준의 MLS 데뷔골을 터트렸다. 그는 MLS에서 자신의 실력을 보여주는 데 시간을 허비하지 않았다'고 평가했다. 감독, 팀 동료들도 감탄을 숨기지 못했다. LA FC 수비수인 코시 타파리는 "전날 프리킥 연습을 했다. 이번에 골대 상단 코너를 봤는데 공이 마법처럼 그쪽으로 날아갔다. 정말 보기에 좋았다"고 회상하며 "손흥민의 첫 세 경기는 루브르박물관에 걸어둬야 할 수준이다. 페널티킥을 얻고, 도움을 기록하고, 골을 넣었다"고 칭찬했다.

영국 언론도 토트넘을 떠난 레전드의 활약에 주목했다. 스퍼스웹은 '토트넘 레전드는 골문 상단으로 날아가는 뛰어난 프리킥을 선보였다. 이러한 공격적인 모습은 그가 토트넘에서 늘 해오던 것이다. 앞으로 몇 년 동안 LA에서 그런 공격을 더 많이 볼 수 있다는 사실에 의심의 여지가 없다'고 평가했다.


"토트넘 감독들, SON에게 큰 실수했다" 손흥민, '환상 MLS 데뷔골…
로이터연합뉴스
또한 그간 손흥민에게 프리킥을 맡기지 않은 감독들을 비판했다. 스퍼스웹은 '손흥민이 토트넘에서 더 많은 프리킥을 차야 했을까? 손흥민은 양발을 활용한 슈팅 능력이 세계 최고 수준이었지만, 토트넘에서 그는 데드볼 스페셜리스트로 평가받지 못했다. 토트넘에서 거의 프리킥을 차지 못했고, 득점한 173골 중 프리킥 득점은 단 한 골뿐이다. 하지만 손흥민은 확실한 기술을 보여줬다. 역대 토트넘 감독들이 그에게 프리킥을 맡기지 않은 것은 실수였을 것이다'고 설명했다.

실제로 손흥민은 토트넘 시절 해리 케인, 제임스 매디슨, 페드로 포로 등에 밀려 프리킥 키커로는 거의 나서지 못했다. 코너킥을 전담하는 경우는 많았지만, 프리킥은 다른 선수들의 몫이었다. 손흥민을 제외하고도 프리킥을 차고 싶어서 토트넘 선수들끼리 언쟁을 벌이는 경우가 적지 않았고, 손흥민은 굳이 이런 언쟁에 참여하지 않았다. 하지만 케인, 포로 등 전담 키커들의 프리킥은 정확도가 그리 성공적이지도 않았다.

반면 손흥민은 그간 꾸준히 프리킥에서도 강점을 보여준 바 있다. 토트넘 소속으로 잉글랜드 프리미어리그 200경기를 소화할 당시 첫 프리킥 득점을 기록했고, 한국 대표팀에서는 꾸준히 프리킥 키커로 나서서 여러 차례 성공시킨 바 있다. 토트넘으로서는 그간 뛰어난 득점 루트가 될 수 있었던 하나의 옵션을 놓친 것에 아쉬움이 클 수밖에 없다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

