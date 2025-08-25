스포츠조선

'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해야"…환상 프리킥에 열광→LAFC 홈 데뷔전 임박

기사입력 2025-08-25 13:07


'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해…
사진=LAFC

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 환상적인 MLS(미국 메이저리그사커) 데뷔골에 대해 극찬이 이어지고 있다.

MLS는 24일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 "손흥민이 MLS에서 마침내 첫 골을 터뜨렸는데, 그 방식은 세계적인 수준이었다"라며 "한국 슈퍼스타이자 MLS 역대 최고 이적료의 손흥민은 막을 수 없는 직접 프리킥을 꽂아 넣으며 LAFC(로스앤젤레스 FC)에 선제골을 안겼다"라고 밝혔다.

손흥민은 같은날 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 열린 FC 댈러스와의 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 선발 출전했다. 전반 6분 손흥민은 감각적인 프리킥으로 선제골에 성공했다. 팀은 아쉽게도 1대1로 비겼다.


'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
영국 BBC도 과거 토트넘의 주장 손흥민이 MLS에서 데뷔골을 기록했다고 보도했다.

매체는 "한국 대표팀 스타 손흥민은 LAFC에서 두 번째 선발 출전 경기에서 경기 시작 6분 만에 환상적인 프리킥 골을 터뜨렸다"라며 "손흥민은 프리미어리그에서 10년을 보낸 뒤 2000만 파운드(약 370억원) 이상의 역대 최고 이적료로 MLS에 합류했고, 세번째 출전했다"라고 설명했다.

손흥민은 경기 후 인터뷰에서 "이곳에 온 지 2주 남짓밖에 되지 않았지만 매 순간을 즐기고 있다"라며 "MLS에서, 또 LAFC에서 첫 골을 넣게 돼 기쁘다. 하지만 내게 가장 중요한 건 승점 3점이었다. 그걸 가져오지 못해 정말 아쉽다"라고 말했다.

LAFC 수비수 은코시 타파리는 손흥민의 활약을 극찬했다.

타파리는 "전날 훈련에서 프리킥을 연습했는데, 내가 골대 구석을 가리켰더니 진짜 마법처럼 그곳에 공이 꽂혔다. 정말 멋졌고, 그가 골을 넣어 너무 기뻤다"라며 "그의 첫 세 경기는 루브르 박물관에 전시해야 할 정도다. 페널티킥을 얻어내더니, 그다음엔 도움, 이번엔 골까지. 다음 주에는 뭘 할지 모르겠지만, 그는 환상적인 활약을 펼치고 있고 에너지도 최고"라고 극찬했다.


'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'미쳤다' BBC까지 집중조명! "슈퍼스타 손흥민 루브르 박물관에 전시해…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민 합류 이후 무패 행진을 이어간 LAFC는 현재 서부 콘퍼런스 5위(승점 41점)로 올라있다.

스티브 체룬돌로 LAFC 감독은 "손흥민은 이 리그에 흔치 않은 특별한 능력을 갖추고 있다. 우리 팀에 꼭 필요했던 신선한 바람이자 동기부여, 추진력"이라며 "선수들도 분명히 그걸 느끼고 있고, 우리를 앞으로 밀어주고 있다. 우리는 원정 3연전을 치렀다. 쉽지 않았고, 긴 이동 거리와 날씨 문제도 있었다. 그래도 승점 5점을 따냈다"라고 말했다.

손흥민의 환상적인 데뷔골은 그의 홈 데뷔전을 향한 기대감을 더욱 높이고 있다. 오는 31일 손흥민은 LAFC 홈에서 샌디에이고 FC와의 맞대결을 펼친다.

손흥민은 "이제 우리는 일주일 동안 잘 회복하고 중요한 경기를 준비해야 한다"라며 "내 LAFC 첫 홈경기이고, 또 좋은 상대를 맞이하는 만큼 정말 기다려진다. 반드시 잘 준비해서 승점 3점을 가져오겠다"라고 강조했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

2.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

3.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

4.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

5.

'전처 딸 파양' 김병만, 친자녀·♥아내 당당히 공개 "세상 하나뿐인 여자"

스포츠 많이본뉴스
1.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

5회까지 노히트 행진중이었는데... 3연속 안타로 2실점 패전. 하필 도루 1위에게 첫 안타→도루 신경쓰다 직구에 3루타 쾅[SC 포커스]

4.

"9번 아이언으로 PK 찬게 문제" 심판 탓 NO!→실축한 브루노에 쏟아진 '폭풍 비난'…"나만의 루틴 있는데 심판이 사과 안 해 화나"

5.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

스포츠 많이본뉴스
1.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

5회까지 노히트 행진중이었는데... 3연속 안타로 2실점 패전. 하필 도루 1위에게 첫 안타→도루 신경쓰다 직구에 3루타 쾅[SC 포커스]

4.

"9번 아이언으로 PK 찬게 문제" 심판 탓 NO!→실축한 브루노에 쏟아진 '폭풍 비난'…"나만의 루틴 있는데 심판이 사과 안 해 화나"

5.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.