"손흥민 떠나길 잘했다" 토트넘 '안가요'가 대세, 또또또 '굴욕'…'H…

"손흥민 떠나길 잘했다" 토트넘 '안가요'가 대세, 또또또 '굴욕'…'HERE WE GO' 독점→레알 출신 1140억 단칼 거절

최종수정 2025-08-25 14:27

[스포츠조선 김성원 기자]토마스 프랭크 감독이 토트넘의 이번 여름 '최고의 영입'이라는 영국 'BBC'의 평가가 현실인 듯 하다.

토트넘이 이적시장에서 굴욕의 나날을 보내고 있다. 출발은 좋았다. 모하메드 쿠두스 영입으로 새 판을 짜기 시작했다. 주앙 팔리냐는 임대로 수혈했다.

반면 출혈이 컸다. '박수칠 때 떠나라'고 했다. '레전드' 손흥민이 토트넘과의 10년 동행을 마감했다. 그는 유로파리그 우승을 선물한 후 이별했다.

토트넘에 또 다른 악재가 있었다. 제임스 매디슨이 오른무릎 전방십자인대(ACL) 수술로 새 시즌 출발도 전에 사실상 '시즌 아웃' 판정을 받았다.

보강이 절실했다. 하지만 '백전백패'로 먹구름이 드리워졌다. 토트넘은 노팅엄 포레스트의 모건 깁스-화이트 영입을 노렸지만 실패했다. 노팅엄은 이적 협상을 허가를 한 적이 없다고 반발하며 없던 일이 됐다.

맨시티 윙어 사비뉴의 영입도 무산된 가운데 에베레치 에제는 눈앞에서 놓쳤다. 토트넘과 크리스털 팰리스는 10일간 협상 끝에 사인만 안했을 뿐 에제의 이적에 합의했다. 그러나 하루 만에 계약이 뒤집혔다. 아스널은 카이 하베르츠가 무릎 부상으로 장기 결장 우려가 제기되자 영입전에 다시 뛰어들었고, 역대급 반전에 성공했다.


아스널은 24일(이하 한국시각) 에제의 영입을 공식 발표했다. 구단은 '에제가 아스널 이적을 확정했다. 우리는 그와 장기계약을 체결하는 데 성공했다'며 '소년 시절 아스널이자, 항상 아스널뿐이었던 우리의 새로운 10번이 집으로 돌아온 것을 환영한다'고 밝혔다.

에제는 14년 만의 아스널 복귀다. 그는 어릴적 아스널에서 축구를 시작했다. 그러나 인연이 아니었다. 2011년 아스널에서 방출되었을 때 "일주일 동안 울었다"고 고백한 바 있다. 그 잃어버린 시간을 만회할 기회를 얻었다.


또 한명이 등장했다. 이탈리아 세리에A 코모에서 뛰는 2004년생 니코 파스다. 하지만 토트넘은 단칼에 거절당했다. 'HERE WE GO(히어 위 고)'의 대명사인 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노 기자는 25일 독점 보도를 통해 '토트넘이 니코 파스 영입을 위해 7000만유로(약 1140억원) 패키지를 제안했지만 거절당했다'며 '파스는 코모에 머물고 싶어 하며, 클럽도 그를 잃을 계획이 없다'고 전했다.


스페인 출신인 파스는 공격형 미드필더다. 레알 마드리드에 프로에 데뷔한 그는 지난해 8월 코모에 둥지를 틀었다. '신의 한수'였다. 지난 시즌 세리에A에서 35경기에 출전해 6골 8도움을 기록했다. 또 세리에A '올해의 영플레이어'상을 수상했다.

파스는 이날 2025~2026시즌 세리에A 개막전에서 라치오를 상대로 쐐기골을 터트리며 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 그는 돌파와 패스, 강력한 킥 등 공격적인 재능이 돋보인다. 윙어도 소화할 수 있는 전천후 공격자원이다. 토트넘은 에제처럼 파스 영입을 통해 손흥민과 매디슨의 빈자리를 모두 채울 수 있을 것으로 판단했다.

하지만 현실이 되지 않았다. 레알 마드리드도 파스 지분이 있다. 2026년까지 1000만유로(약 162억원) 수준의 바이백 조항을 보유하고 있다.

토트넘은 새 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 2전 전승으로 순항 중이다. 16일 개막라운드에서 번리에 3대0으로 완승한 데 이어 23일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 난적 맨시티를 2대0으로 꺾었다.

그러나 시즌은 긴 호흡이다. 한 시즌을 치르려면 변수가 넘친다. 그래서 영입이 필?G다. 토트넘은 매력없는 구단으로 낙인찍혔다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

