맨시티 떠나길 정말 잘했어! 선발 데뷔전서 2도움→'극적 부활'…"이게 …

기사입력 2025-08-25 14:40


[스포츠조선 강우진 기자]이번 여름 이적시장 맨체스터 시티를 떠나 에버턴으로 자리를 옮긴 잭 그릴리시가 성공적인 선발 데뷔전을 치렀다. 그릴리시는 에버턴으로 팀을 옮긴 것에 대해 크게 만족하고 있다.

에버턴은 25일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 그릴리시의 활약을 조명했다. 그릴리시는 지난 24일 열린 브라이튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드에서 2개의 도움을 기록했다. 그릴리시는 경기 후 "오늘이 바로 내가 올여름 에버턴을 선택한 이유"라고 밝히며 만족감을 드러냈다.

그릴리시는 "엄청난 날이었다. 새 구장에서의 첫 경기였고, 우리는 팬들을 위해 쇼를 펼치고 싶었다. 오늘 분명 그렇게 했다고 생각한다"라며 "나는 항상 브라이튼과의 경기가 가장 어렵다고 말해왔다. 그들의 경기 방식 때문이다. 승리해서 정말 기쁘다"라고 말했다.


그릴리시는 맨체스터 시티에서 힘든 시간을 보내고 이번 여름 이적시장 브라이튼에 합류했다. 맨시티에서 좀처럼 주전자리를 차지하지 못했고, 출전시간은 계속해서 줄어들었다. 뛸 수 있는 팀을 찾기 위해 그릴리시는 임대를 선택했다. 에버턴에 합류하자마자 결정적인 활약을 보이며 이번 시즌 대활약을 예고했다.

그릴리시는 "맨시티에서의 시간도 정말 훌륭했다. 4년 동안 많은 걸 이뤘고 좋은 시간을 보냈다. 하지만 올여름은 변화를 원했다"라며 "이전에도 말했듯 데이비드 모예스 감독과 통화한 순간 여기가 내가 와야 할 곳이라고 느꼈다. 여기 오고 싶었던 이유는 여러 가지가 있었는데, 오늘이 그 이유를 잘 보여준다"라고 전했다.

모예스 감독은 그릴리시의 활약에 대해 "그는 모든 걸 준비하고 있었다. 피하지 않았다. 60분 뛰고 나가려 하지도 않았다"라며 "아마 증명해야 할 것이 있을 것이다. 나도 여러 해 동안 그런 시기를 겪었다. 때때로 그런 도전이 자신을 더 강하게 만든다. 그릴리시도 그럴 거라 믿는다"라고 했다.


에버턴팬들은 그릴리시와 일리망 은디아예의 호흡을 기대하고 있다.

은디아예는 "그릴리시와 함께 뛰는 건 멋진 일이다. 그는 놀라운 선수고, 오늘 그걸 증명했다"라며 "첫 골을 내게 어시스트했고 두 번째도 만들었다. 이번 시즌 얼마나 큰 활약을 할지 모두 알고 있다"라고 칭찬했다.


그릴리시는 "감독님이 우리를 훈련에서 한 번도 같이 써본 적이 없다. 어제도 내가 '우리 둘이 같이 뛸 수 있을까?'라고 물었다"라며 "오늘이 첫 호흡이었는데 앞으로도 더 많은 골과 도움을 함께 기록하길 바란다"라고 말했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

