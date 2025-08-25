스포츠조선

사실상 '오피셜' BBC급 폭로! '韓 최고 철벽' 김민재, 이젠 뮌헨도 지켜야 한다..."세리에A 명가 영입 관심"→"판매 대상 아니야"

기사입력 2025-08-25 17:12


사실상 '오피셜' BBC급 폭로! '韓 최고 철벽' 김민재, 이젠 뮌헨도…
사진=바이에른 뮌헨 SNS 캡처

사진=바이에른 뮌헨 SNS 캡처
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]이제는 바이에른 뮌헨이 지켜야 하는 선수가 됐다. 김민재를 보내지 않겠다는 입장이다.

독일의 키커는 24일(한국시각) '바이에른에게 김민재의 이적은 더 이상 고려 대상이 아니다'라고 보도했다. 키커는 '사우디아라비아에서 말도 안 되는 제안이 오지 않는 한 김민재는 차기 시즌도 바이에른에서 계속 활약할 것이다'라고 밝혔다.

김민재는 2024~2025시즌 이후 계속해서 바이에른을 떠날 가능성이 제기되고 있었다. 독일의 스포르트빌트는 '여름 이적 계획은 승인됐다. 다욧 우파메카노는 2026년 이후까지 재계약 협상을 진행 중이다. 김민재에 대해서는 해외 구단들의 제안을 기다릴 방침이다'라며 김민재를 향한 해외 구단의 제안이 들어온다면 매각을 진행할 수 있다고 밝혔다. 해당 기사에는 독일 유력 기자인 크리스티안 폴크도 함께 참여했다.

독일 유력 기자 크리스티안 폴크 또한 최근 팟캐스트를 통해 '김민재는 바이에른 뮌헨에 남고 싶다는 기존 입장을 철회한 것으로 보인다. 올여름 이적에 열려 있다는 뜻을 구단 주변에 전달했다'라며 김민재도 이적에 열려 있을 것이라고 주장하기도 했다. 독일의 빌트도 '이적 승인은 내려졌고, 이미 선수에게도 통보됐다. 관심은 지켜봐야 하지만, 김민재는 이제 자신에게 적합한 구단에게 접근할 것이고, 막스 에베를 단장이 승인하면 바이에른을 떠날 준비가 됐다'고 설명했다.


사실상 '오피셜' BBC급 폭로! '韓 최고 철벽' 김민재, 이젠 뮌헨도…
로이터연합뉴스
독일의 바바리안풋볼웍스는 '바이에른 뮌헨이 김민재에 실망했다. 올 여름 이적 시장에서 매각 후보로 보인다. 바이에른 뮌헨은 2년 전 김민재를 영입할 때 많은 것을 기대했다. 하지만 그는 매각 후보로 거론되고 있다. 김민재도 매력적인 제안을 받으면 이적을 꺼리지 않는다. 그는 바이에른 뮌헨에서의 비판을 마음에 새겼다'고 전했다.

부상까지 안고 뛴 활약에 비해 아쉬운 대우였다. 김민재는 2024~2025시즌 부상에도 불구하고 시즌 막판까지 팀 수비진을 지키며 바이에른 우승에 크게 공헌했다. 지난 시즌 후반기부터 올 시즌 초반까지 들었던 비판을 뒤집으며 좋은 모습을 보여줬었다. 토마스 투헬 체제에서 주전 경쟁을 밀렸던 김민재는 올 시즌 다시 뱅상 콤파니 감독 체제에서 주전 센터백으로 자리 잡았다.

시즌 막판에는 부상임에도 자리를 비우지 못했다. 우파메카노, 이토 등이 연달아 시즌 아웃되며 김민재는 부상에도 불구하고 휴식 없이 경기를 소화해야 했다. 이 과정에서 경기력 문제가 발생하며 비판을 받기도 했으나, 김민재는 묵묵히 경기를 뛰며 바이에른 수비를 지켰다. 무려 43경기에 출전해 3593분을 뛰며, 사실상 혹사에 가까운 경기 소화량을 버텨냈다. 결국 시즌이 거의 마무리되고 우승이 거의 확정된 뒤에야 콤파니 감독은 김민재의 휴식을 결정할 수 있었다. 이후 프리시즌 동안 부상 회복에 집중한 김민재는 클럽 월드컵에서 복귀했고, 최근 리그 경기에서는 교체로 경기를 소화했다. 이런 상황에서 독일 유력 매체가 김민재의 이적설을 일축하며, 김민재는 향후 바이에른 잔류에 무게가 실릴 것으로 보인다.


사실상 '오피셜' BBC급 폭로! '韓 최고 철벽' 김민재, 이젠 뮌헨도…
로이터연합뉴스
바이에른으로서는 향후 김민재의 활약과 여러 팀의 구애에 따라 잔류를 설득해야 할 가능성도 있다. 이탈리아 유력 언론인 가제타는 23일 '인터밀란이 김민재를 계속 탐색하고 주시하고 있다. 뱅자민 파바르가 떠난다면 김민재는 팀에 합류할 수 있을 것이다. 인터 밀란은 치밀한 계획을 통해 강력한 전력을 자랑하는 선수지만, 빅클럽에서 출전 시간이 제한적인 선수의 문을 두드릴 수 있다. 김민재가 완벽한 예시다'라고 이적 가능성을 거론했다.


바이에른에서 세 번째 시즌을 돌입한 김민재의 거취는 여전히 뜨겁다. 바이에른에서 활약할지, 새로운 행선지를 택할지도 활약 여부와 제안에 따라 계속 관심이 이어질 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

