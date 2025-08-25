이강인이 PSG 노예인가? '사악하다' ATM 관심에 730억 책정… 영…

스포츠조선

이강인이 PSG 노예인가? '사악하다' ATM 관심에 730억 책정… 영원한 로테이션 멤버로 남나→비주전인데 금액 과도

기사입력 2025-08-25 19:50


사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 스페인 라리가 복귀설이 재점화하고 있다. 아틀레티코 마드리드가 미드필더 보강을 위해 파리생제르망(PSG)의 이강인을 노린다는 것이다. 문제는 PSG가 이강인을 놔주는지 여부다. PSG의 과도한 이적료 책정으로 무산될 가능성도 충분하다.

프랑스 스포르트는 24일(한국시각) "파리생제르망은 이강인 문제에 있어서 물러서지 않고 있다"라며 "아틀레티코 마드리드가 공격형 미드필더 보강을 모색하는 가운데, 한국 국가대표 이강인은 디에고 시메오네의 최우선 타깃 중 한 명으로 꼽힌다"라고 보도했다.


라리가 소속팀인 마요르카 출신의 이강인은 이미 해당 리그에 대해 잘 알고 있다. 드리블과 탈압박 능력을 바탕으로 아틀레티코 마드리드의 중원에 활력을 불어넣을 수 있는 선수다. 이강인은 현재 루이스 엔리케 PSG 감독의 팀에서 로테이션 자원으로 제역할을 하고 있다. PSG는 이적시장 마감 전 스쿼드를 정리하려는 차원에서 이강인에 대한 제안을 열어두고 있다고 한다.

물론 구단이 반드시 붙잡으려는 자원은 아니지만, 루이스 엔리케 감독은 여전히 이강인을 다재다능한 선수로 평가하며 꾸준히 기용하길 원하고 있다. 이번 시즌에도 꾸준히 출전하며 벌써 3경기에서 뛰었다.

다만 완전한 주전이 아닌만큼 이강인 본인도 꾸준한 선발 출전 기회를 보장 받길 원할 수 있다.

디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 공격진 보강을 최우선 과제로 삼고 있다. 이미 레알 소시에다드의 쿠보 다케후사와 같은 유형의 선수들을 타깃으로 해온 것으로 알려졌다.


PSG 입장에서도 이 상황을 면밀히 주시할 필요가 있다. 이강인은 여전히 가치 있고, 미래가 기대되는 선수다. 이강인을 매각한 비용으로 PSG까 새로운 선수의 영입을 추진할 가능성도 있다. AS 모나코의 마그네스 아클리우슈가 대표적이다.

아틀레티코 마드리드가 이강인의 이적료를 부담할 수 있을지가 관건이다. PSG가 이강인의 이적료로 4500만 유로(약 730억원)을 책정했다는 이야기까지 나오면서 쉽지 않은 협상이 될 것이란 전망도 나온다. 이강인이 PSG에서 주전 자리를 잡지 못했기 때문에 다소 과도한 금액으로 보일 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

