英 분노 폭발 "손흥민, 그동안 왜 프리킥 안 찼어!" SON '환상 F…

英 분노 폭발 "손흥민, 그동안 왜 프리킥 안 찼어!" SON '환상 FK 득점', 때아닌 논란 야기 '해리 케인까지 소환'

기사입력 2025-08-25 22:27


사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)의 '환상 프리킥골'이 때아닌 논란을 야기했다.

LA FC는 24일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 열린 댈러스와의 2025년 메이저 리그 사커(MLS) 정규리그 원정 경기에서 1대1로 비겼다.

손흥민은 선발로 나서 불과 6분 만에 '골 맛'을 봤다. 그는 페널티아크 부근에서 오른발 프리킥을 상대 골대 왼쪽 상단 구석에 꽂아 넣었다. 그는 동료들과 환호하며 '찰칵 세리머니'를 했다.

7일 LA FC에 합류한 손흥민은 10일 시카고 파이어를 상대로 후반 16분 투입돼 'MLS 데뷔전'을 치렀다. 그는 데뷔전에서 후반 32분 페널티킥을 유도, 팀의 2대2 무승부를 이끌었다. 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에선 도움을 배달했다. LA FC 소속으로 첫 공격포인트를 작성했다. 이날 댈러스를 상대로 MLS 데뷔 3경기 만에 데뷔골을 넣었다.


사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스
경기 뒤 전 세계의 극찬이 쏟아졌다. MLS는 홈페이지를 통해 '월드클래스급 데뷔골이었다. 손흥민이 MLS에서 자신의 기량을 빠르게 입증했다'고 했다.

토트넘의 소식을 주로 전하는 스퍼스웹은 '손흥민이 토트넘을 떠난 뒤 첫 골을 넣었다. 세계적인 공격수로 자신의 득점을 기록했다. 손흥민이 뛰어난 프리킥 득점으로 포문을 열었다'고 보도했다.

예상치 못한 의문도 제기됐다. 영국 언론 더부트룸은 '손흥민의 프리킥골은 토트넘 팬들에게 훌륭하다는 말을 남겼다. 동시에 토트넘 팬들은 손흥민의 프리킥에 대한 의문을 제기했다. 놀랍게도 손흥민은 2021~2022시즌 왓포드전에서 딱 한 번 프리킥골을 넣었다. 물론 토트넘 팬들은 손흥민이 최고의 프리킥 키커였다는 점을 막지 못했다'고 했다. 이 매체에 따르면 토트넘 팬들은 '멋진 손흥민', '손흥민은 토트넘 최고의 프리킥 키커였다. 하지만 해리 케인이 10년 동안 전담했다' 등의 반응을 보였다.

한편, 손흥민은 8월 31일 샌디에이고FC를 상대로 홈 데뷔전에 나선다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

