"레비, 당장 사과해라!" 손흥민 떠나니까 '미친 활약'…"이 선수 아니…

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘의 문제아로 여겨졌던 히샬리송은 손흥민이 떠난 후 팀 내 가장 주목 받는 공격수가 됐다. 공격 진영에서 빈자리가 생기며 출전 기회를 보장 받고 있는 것인데 활약이 나쁘지 않다.
앞서 토트넘은 에베레치 에제(크리스탈 팰리스) 영입을 위해 히샬리송을 거래 조건에 포함시킨 것으로 알려졌다. 레비 회장이 그를 내보내는 데 주저하지 않았던 것으로 보인다.
히샬리송은 토마스 프랭크 감독 아래에서 자신감을 되찾고 있다. 무엇보다 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)로 떠난 뒤 새로운 스타가 필요했던 토트넘이다. 부동의 에이스 자리를 맡던 손흥민이 사라지면서 뒤를 이을 공격수의 등장을 팬들은 기대하고 있다. 현재로선 히샬리송이 가장 큰 주목을 받고 있다.
히샬리송은 지난 23일 맨체스터 시티전에서도 선발 라인업에 포함됐고, 팀의 승리에 큰 기여를 했다. 시작은 조용했지만, 전반 종료 직전 완벽한 타이밍에 뒷공간 침투에 성공하며 맨시티 수비진을 무너뜨렸다. 이후 브레넌 존슨에게 정확한 타이밍의 패스를 내줬고, 존슨이 이를 마무리했다.
매체는 "히샬리송의 미래를 둘러싼 각종 추측에도 불구하고, 레비 회장이 최소한 해야 할 일은 이 스타 선수에게 사과하는 것"이라며 "그가 아니었다면, 토트넘의 시즌 출발은 지금과 크게 달랐을 수 있다"라고 주장했다.
부상으로 고생하던 히샬리송이 본모습을 되찾았다. 그가 자신을 내보내려한 레비 회장의 선택이 틀렸다는 것을 실력으로 증명할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com