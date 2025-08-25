"레비, 당장 사과해라!" 손흥민 떠나니까 '미친 활약'…"이 선수 아니…

스포츠조선

"레비, 당장 사과해라!" 손흥민 떠나니까 '미친 활약'…"이 선수 아니었으면 토트넘 출발 달랐다"

최종수정 2025-08-26 07:22

사진=토트넘

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘의 문제아로 여겨졌던 히샬리송은 손흥민이 떠난 후 팀 내 가장 주목 받는 공격수가 됐다. 공격 진영에서 빈자리가 생기며 출전 기회를 보장 받고 있는 것인데 활약이 나쁘지 않다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 24일(한국시각) "히샬리송은 토트넘에서 기복이 있는 시간을 보냈지만, 상황은 변하고 있다"라고 보도했다.

매체는 "그는 에버턴에서 보여줬던 기량을 좀처럼 재현하지 못했고, 잦은 부상 속에 커리어가 서서히 빛을 잃는 듯 보였다"라면서도 "그러나 히샬리송은 파리 생제르망(PSG)전에서 눈에 띄는 활약을 펼친 데 이어, 번리전에서는 두 골을 기록하며 존재감을 드러냈다"라고 전했다.


이어 "이제 토트넘 구단주 다니엘 레비는 최근 상황을 고려할 때 히샬리송에게 사과해야 할 처지"라고 덧붙였다.

앞서 토트넘은 에베레치 에제(크리스탈 팰리스) 영입을 위해 히샬리송을 거래 조건에 포함시킨 것으로 알려졌다. 레비 회장이 그를 내보내는 데 주저하지 않았던 것으로 보인다.

하지만 최근 몇 주 동안 히샬리송이 보여준 인상적인 활약을 생각하면 앞선 제안은 잘못된 선택으로 여겨진다. 에제는 결국 아스널로 가게됐다. 토트넘이 내린 결정은 아니었다. 에제의 마음이 아스널로 향한 것이다.

히샬리송은 토마스 프랭크 감독 아래에서 자신감을 되찾고 있다. 무엇보다 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)로 떠난 뒤 새로운 스타가 필요했던 토트넘이다. 부동의 에이스 자리를 맡던 손흥민이 사라지면서 뒤를 이을 공격수의 등장을 팬들은 기대하고 있다. 현재로선 히샬리송이 가장 큰 주목을 받고 있다.


매체는 "히샬리송은 에버턴 시절 152경기에서 53골을 기록했지만, 토트넘에서 리그 단일 시즌 11골을 넘긴 적이 없다"라며 "그러나 이번 시즌 그는 최고의 시즌을 보낼 준비가 돼 있다. 실제로 프랭크 감독이 그에게 어떤 말을 했는지는 모르지만, 효과는 분명했다. 그는 사실상 도미닉 솔란케의 자리를 차지했다"라고 설명했다.


히샬리송은 지난 23일 맨체스터 시티전에서도 선발 라인업에 포함됐고, 팀의 승리에 큰 기여를 했다. 시작은 조용했지만, 전반 종료 직전 완벽한 타이밍에 뒷공간 침투에 성공하며 맨시티 수비진을 무너뜨렸다. 이후 브레넌 존슨에게 정확한 타이밍의 패스를 내줬고, 존슨이 이를 마무리했다.

매체는 "히샬리송의 미래를 둘러싼 각종 추측에도 불구하고, 레비 회장이 최소한 해야 할 일은 이 스타 선수에게 사과하는 것"이라며 "그가 아니었다면, 토트넘의 시즌 출발은 지금과 크게 달랐을 수 있다"라고 주장했다.

부상으로 고생하던 히샬리송이 본모습을 되찾았다. 그가 자신을 내보내려한 레비 회장의 선택이 틀렸다는 것을 실력으로 증명할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

