스포츠조선

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

최종수정 2025-08-26 09:41

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보…
◇사진출처=옌스 카스트로프 SNS

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보…
◇사진출처=마르빈 파르크 SNS

[스포츠조선 박상경 기자] 옌스 카스트로프(22·묀헨글라드바흐) 발탁을 계기로 한국 축구의 '유럽 유망주 발탁'이 본격적으로 이뤄지게 될지 관심이 쏠린다.

한국 축구 77년 역사는 '순혈주의'였다. 이웃 일본이 1990년대 라모스 루이를 시작으로 귀화 선수를 발탁해온 것과는 대조적. 다문화 가정 출신인 장대일, 재일교포 출신 박강조가 대표팀에 발탁된 바 있으나, 이들 모두 국적 자체는 대한민국이었다. 독일 태생의 한-독 가정 출신 다문화 선수이자 독일 국적을 유지해오던 카스트로프를 발탁하면서 한국 축구도 다문화 대열에 동참하게 됐다. 언어 문제 등 해결해야 할 부분이 있지만, 홍명보 감독은 "무엇보다 한국에 합류하겠단 강한 의지와 책임감을 보여준 점을 높이 평가했다"고 카스트로프의 활약을 기대했다.

카스트로프 이전에도 한국인의 피가 흐르는 유럽 유망주의 대표팀 발탁 여부는 큰 관심사였다.

마르빈 파르크(25·라스팔마스)가 대표적. 나이지이라 출신 아버지와 한국인 어머니 사이에 스페인에서 태어난 파르크는 레알 마드리드 유스 출신으로 국내 팬들에게 큰 주목을 받았다. 이후 레알 마드리드 2군팀인 카스티야에 입단하며 재능을 인정 받았고, 2020~2021시즌 소시에다드전을 통해 1군 데뷔를 이뤄내기도 했다. 2022년 라스팔마스로 임대된 이후 두 시즌 간 활약하다 지난해 완전 이적했고, 현재까지 활약 중이다.


옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보…
◇사진출처=알렉산더 보르게르센 SNS

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보…
◇사진출처=아이작 리 SNS
최근 들어 뛰어난 활약으로 눈길을 끄는 선수도 있다. 알렉산더 보르게르센(16·로젠보리2)은 유럽 무대에서 '신성'으로 불리는 선수다. 현재 노르웨이 16세 이하 대표팀에 발탁돼 활약 중이며, 주장직까지 맡고 있다. 최근 유망주들이 잇달아 출현하고 있는 노르웨이에서 차기 성인 대표 후보로 분류되는 선수로 알려졌다. 한국계 선수로 알려졌으나, 한국인 정체성에 대해선 밝혀진 바 없다는 게 아쉽다.

아이작 리(21·플린트타운)도 주목할 만한 선수로 꼽힌다. 1m95의 장신 센터백인 그는 논리그 출신으로 현재 웨일스리그에 임대돼 있다. 하지만 엄청난 활약을 펼치면서 잉글랜드 하부리그의 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다.

한국 축구도 이들을 꾸준히 주시해왔다. 2019년 당시 20세 이하 대표팀 사령탑이었던 정정용 감독(현 김천 상무)이 파르크 발탁을 시도했으나 언어 문제로 무산된 사실이 뒤늦게 밝혀지기도 했다. 앞서 거론된 선수 외에도 트리스탄 데커(27·팔로세우라), 야스퍼 킴(26·오딘) 등 한국계로 알려진 선수들의 발탁 여부 역시 관심을 받았다. 하지만 최근 자국 출신 혼혈 선수 발탁에 열을 올리는 동남아와 달리 한국은 국내-유럽파 선수 풀이 넓다는 점에서 '유럽에서 뛰는 한국계 선수'라는 배경만으로 대표팀에 선발하기는 어려운 게 사실. 기존 선수들과 동일 선상에서 경쟁하는 것을 넘어 태극마크를 짊어질 자격을 증명해야 실제 발탁에 도달할 수 있다. 카스트로프는 현재 대표팀이 2026 북중미월드컵을 앞두고 필수적으로 보강해야 하는 '파이터형 수비형 미드필더'라는 점에서 높은 점수를 받았다는 점을 명심해야 한다.

다문화는 더 이상 낯선 광경이 아니다. 여자 대표팀은 이미 케이시 유진 페어가 합류했고, 남자 대표팀도 카스트로프의 합류를 계기로 다문화 시대에 접어들었다. 한국 축구의 새로운 전기가 열린 가운데, '유럽 출신 신성'의 대표팀 입성도 곧 다가올 수 있을 것으로 기대된다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

2.

김병만, 전처 향한 '충격 폭로'…"경제권·통장·보험까지 빼앗겼다"

3.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

4.

김희철, 동해 고소 논란 심경고백 "온몸이 두들겨 맞은 듯"[SCin스타]

5.

'이대호♥' 아내, 21살에 소변통 갈아주며 내조.."'이 여자다' 생각 들었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 6연패 탈출→2연승, 막판 추격 바쁜데…득점권 0.356 캡틴 공백 어쩌나

2.

"도저히 우리가 칠 수 없었다" 적장도 인정하는데, 켈리 FA 주가 어디까지? 1억달러 대박 꿈이 아니야

3.

日 감독 "대표팀에 뽑히려면 유럽 5대리그 가라"…위기감 느낀 수비수, 英 2부 떠나 분데스 전격 진출

4.

KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, 디펜딩 챔프의 가을야구는 없다

5.

오타니, 홈런 치고 SD 타티스 주니어 골수팬과 하이파이브...무슨 일인가 했더니 "그의 품격이죠"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 6연패 탈출→2연승, 막판 추격 바쁜데…득점권 0.356 캡틴 공백 어쩌나

2.

"도저히 우리가 칠 수 없었다" 적장도 인정하는데, 켈리 FA 주가 어디까지? 1억달러 대박 꿈이 아니야

3.

日 감독 "대표팀에 뽑히려면 유럽 5대리그 가라"…위기감 느낀 수비수, 英 2부 떠나 분데스 전격 진출

4.

KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, 디펜딩 챔프의 가을야구는 없다

5.

오타니, 홈런 치고 SD 타티스 주니어 골수팬과 하이파이브...무슨 일인가 했더니 "그의 품격이죠"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.