메시는 없다! SON 30R 베스트 11. SON 열풍, 더욱 거세진다. 첫 데뷔골 + 2연속 베스트 11 선정

기사입력 2025-08-26 09:49


[스포츠조선 류동혁 기자] 당연한 결과였다. 미국 정복이다. 손흥민(33·LAFC)의 임팩트는 너무나 강력하다. 2주 연속 라운드 베스트 11에 선정됐다.

손흥민은 26일(이하 한국시각) 메이저리그 사커(MLS)가 발표한 2025 정규리그 30라운드의 '팀 오브 더 매치 데이' 베스트 11로 올랐다.

지난 19일 29라운드 '팀 오브 더 매치 데이'에 선정된 손흥민은 데뷔골마저 터뜨리면서 2주 연속 선정의 기쁨을 누렸다.

올 여름 손흥민은 미국행을 택했다. 10년간 활약한 토트넘을 떠나 메이저리그 사커 LAFC에 입성했다.

손흥민 열풍이다. 리오넬 메시와 비견된다.

그라운드 안팎에서 강력하다. 입단 사흘 만인 지난 10일 시카고 파이어와의 경기에서 PK 유도로 팀 동료 데니스 부앙가의 동점골을 이끌었다. 팀의 2대2 무승부를 이끌어냈다.

지난 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전에서 선발 명단에 포함됐다. 후반 인저리 타임, 절묘한 어시스트로 첫 공격 포인트를 따냈다.

세번째 게임인 댈러스전에서는 직접 프리킥 상황에서 전반 절묘한 감아차기로 골망을 흔들면서 클래스를 입증했다. 29라운드에서 나란히 베스트 11에 선정된 리오넬 메시는 30라운드에 결장, 자연스럽게 제외됐다.


현지매체들은 손흥민에 열광하고 있다.

미국 SI는 '손흥민의 열풍은 리오넬 메시와 비견할 만하다. 그라운드 안에서는 팀동료들과 강력한 호흡을 맞추면서 팀 승리를 위한 플레이가 뭔지를 보여주고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

