[오피셜]'김지수 강상윤 이승원 합류' 이민성호, U-23 아시안컵 예선…

|
|
[스포츠조선 박찬준 기자]대한축구협회가 9월 3일부터 열리는 2026 AFC U23 아시안컵 예선에 나설 남자 U-22 대표팀 소집 명단을 발표했다.
이번 예선에는 총 44개국이 참가해 4개국씩 11개 조로 조별리그를 치른다. 각 조 1위 11개국과 2위 중 성적이 좋은 4개국, 그리고 본선 개최국 사우디아라비아까지 총 16개국이 본선에 진출한다.
AFC U23 아시안컵 본선은 2014년 첫 대회를 시작으로 2년마다 열렸지만 이번 대회를 끝으로 올림픽이 열리는 해에만 올림픽 예선을 겸해 4년 간격으로 열리는 것으로 변경된다. 2026년 1월 사우디아라비아에서 열리는 U23 아시안컵 본선은 올림픽 출전권과 무관하게 U23 대륙 챔피언십으로만 진행된다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
◇2026년 AFC U-23 아시안컵 예선 참가 명단(23명)
GK=문현호(김천 상무), 전지완(전북 현대), 황재윤(수원FC)
DF=김지수(카이저스라우테른·독일), 강민준, 한현서(이상 포항 스틸러스), 박준서(화성FC), 이현용(수원FC), 정강민(전남 드래곤즈), 최석현(울산HD), 최우진(전북 현대), 최예훈(김천 상무)
MF=강상윤(전북 현대), 강성진(수원 삼성), 서재민(서울 이랜드), 박승호(인천 유나이티드), 박현빈(부천FC), 이승원(김천 상무), 정승배(수원FC), 정지훈(광주FC), 황도윤(FC서울)
FW=정재상(대구FC), 조상혁(포항 스틸러스)