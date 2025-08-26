'캡틴쏜 시대 7년만에 종지부?' SON 주장 물러나면 후임은 누구…'9…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]홍명보 축구 A대표팀 감독이 주장 변화 가능성을 시사하면서 만약 '캡틴쏜' 손흥민(LA FC)이 완장을 반납할 경우 후임 주장은 누가 될 지가 초미의 관심사로 떠올랐다.
홍 감독은 주장과 관련된 추가 질문에 "변경이 될 수도 있고, 안 될 수도 있다. 그 선택을 지금 하지 않았다는 것이다. 답변이 애매하게 느껴질 수 있지만, (결정을)하지 않았기 때문에 (이렇게)말씀드리는 것"이라고 했다. "손흥민은 충분히 잘해줬고, 잘해주고 있다고 생각한다"라고 덧붙였다.
전임 주장 기성용은 29세이던 2018년 러시아월드컵을 마치고 주장 완장을 반납했고, 박지성은 30세이던 2011년 카타르아시안컵을 마치고 주장직을 내려놨다. 선수 홍명보와 이운재는 각각 현재 손흥민의 나이인 33세까지 주장을 맡았다. 손흥민은 내년에 34세가 된다.
대안은 충분하다. 손흥민 캡틴 시대에 임시 주장을 맡은 선수는 김민재(바이에른 뮌헨) 박주호(은퇴) 권경원(안양) 주세종(광주) 김영권(울산) 김진수(서울) 김승규(FC도쿄)가 있다. 그중 '괴물 수비수' 김민재는 2023년 튀니지, 2024년 요르단과 이라크전 등 손흥민이 부재한 경기에서 완장을 차고 경기에 나섰다.
김민재는 그간 베테랑과 신예들의 중간다리 역할을 해온 '96라인'의 핵심이다. 손흥민보다 네 살 어린 29세로, 내년에 30세가 된다. 나이대로는 최적이다. 한국 축구의 삼대장 중 막내인 이강인(24·파리 생제르맹)에게 완장을 맡기기엔 다소 시기상조다. 김민재는 2017년부터 8년간 A매치 69경기(4골)를 뛰었고, 한 번의 월드컵(카타르)을 누볐다. 압도적인 실력, 위트, 풍부한 경험을 장착했다. 유럽 빅리그 빅클럽에서 뛰는 아우라를 지녔다는 건 덤이다.
김민재와 동갑내기인 미드필더 황인범(페예노르트)도 주장에 제격인 체질이다. 대표팀의 주축을 이루는 1996년, 1997년생 중 실질적인 '대장'이다. 실력은 두 말 할 것 없고, 평소 자기 주장이 확실하다. 후배들을 끌고 가는 카리스마를 지녔다. 6월 쿠웨이트전에서 임시 주장을 맡아 4대0 대승을 뒷받침했다. 포지션 특성상 경기 중에도 중앙 미드필더로서 공격과 수비의 가교 역할을 한다. 세계적으로 중앙 미드필더가 주장을 맡는 케이스가 많다. A매치 69경기를 뛰어 6골을 넣었다.
9월 미국 원정길에 오르는 홍명보호에서 김민재 황인범보다 A매치 경기수가 많은 선수는 손흥민(134경기)과 이재성(98경기) 둘 뿐이다. 이재성은 손흥민과 1992년생 동갑내기로, 차기 주장을 맡기기엔 무리가 따른다. 가장 최근에 열린 대회인 2025년 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)에선 주전 수문장 조현우(울산)가 주장 완장을 차고 팀을 이끌었다. 앞서 이운재가 2004년부터 2007년까지 주장을 맡은 적이 있다.
