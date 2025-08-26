강원FC, 축구와 함께한 여름방학…'K리그 퓨처스 어린이축구교실' 성황리…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 여름방학 동안 도내 490여 명의 초등학생과 함께 퓨처스 축구교실을 운영했다.
강원FC는 지난 6월 강원특별자치도교육청과 협력해 참여 학교를 모집했다. 이후 7월 23일 부안초등학교를 시작으로 호반초, 우석초, 신동초 등 춘천 관내 4개 초등학교에서 축구교실을 운영했다. 여름방학 기간 총 25회 수업이 진행됐고, 490여 명의 학생이 프로그램에 참여했다.
축구교실은 유스아카데미 최경진 감독, 유한별 수석코치를 비롯한 강원FS 코치진이 직접 학교를 방문해 체험형 방식으로 운영했다. 기본기 훈련부터 미니 게임까지 이어지는 수업은 학생들의 참여 열기로 가득했다. 지도자들은 눈높이에 맞춘 설명과 격려로 분위기를 이끌었고, 학생들은 적극적인 태도로 수업에 임했다.
최경진 감독은 "아이들이 축구를 통해 즐거움과 성취감을 느꼈길 바란다"며 "축구가 건강한 습관으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com