스포츠조선

강원FC, 축구와 함께한 여름방학…'K리그 퓨처스 어린이축구교실' 성황리에 마무리

기사입력 2025-08-26 10:45


강원FC, 축구와 함께한 여름방학…'K리그 퓨처스 어린이축구교실' 성황리…

강원FC, 축구와 함께한 여름방학…'K리그 퓨처스 어린이축구교실' 성황리…

[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 여름방학 동안 도내 490여 명의 초등학생과 함께 퓨처스 축구교실을 운영했다.

강원FC는 지난달 23일부터 14일까지 '강원FC와 함께하는 K리그 퓨처스 어린이축구교실' 1차 일정을 성공적으로 마무리했다.

이번 프로그램은 강원특별자치도 초등학생을 대상으로 축구와 풋살의 저변 확대를 목표로 기획됐다. 강원FC는 한국프로축구연맹과 함께 본 사업을 주관했고, 국민체육진흥공단과 문화체육관광부가 후원했다.

강원FC는 지난 6월 강원특별자치도교육청과 협력해 참여 학교를 모집했다. 이후 7월 23일 부안초등학교를 시작으로 호반초, 우석초, 신동초 등 춘천 관내 4개 초등학교에서 축구교실을 운영했다. 여름방학 기간 총 25회 수업이 진행됐고, 490여 명의 학생이 프로그램에 참여했다.

축구교실은 유스아카데미 최경진 감독, 유한별 수석코치를 비롯한 강원FS 코치진이 직접 학교를 방문해 체험형 방식으로 운영했다. 기본기 훈련부터 미니 게임까지 이어지는 수업은 학생들의 참여 열기로 가득했다. 지도자들은 눈높이에 맞춘 설명과 격려로 분위기를 이끌었고, 학생들은 적극적인 태도로 수업에 임했다.

강원FC는 이번 프로그램을 계기로 유소년 축구 참여 기회를 더욱 넓혀갈 계획이다. 9월부터는 2학기 프로그램을 시작한다. 오는 27일부터 도내 초등학교를 추가로 모집해 11월 말까지 축구교실을 운영한다. 강원FC 선수단과 풋살팀 강원FS 선수단이 함께하는 특별 행사도 마련될 예정이다.

최경진 감독은 "아이들이 축구를 통해 즐거움과 성취감을 느꼈길 바란다"며 "축구가 건강한 습관으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 전처 향한 '충격 폭로'…"경제권·통장·보험까지 빼앗겼다"

2.

김희철, 동해 고소 논란 심경고백 "온몸이 두들겨 맞은 듯"[SCin스타]

3.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

4.

'이대호♥' 아내, 21살에 소변통 갈아주며 내조.."'이 여자다' 생각 들었다"

5.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 6연패 탈출→2연승, 막판 추격 바쁜데…득점권 0.356 캡틴 공백 어쩌나

2.

"도저히 우리가 칠 수 없었다" 적장도 인정하는데, 켈리 FA 주가 어디까지? 1억달러 대박 꿈이 아니야

3.

KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, 디펜딩 챔프의 가을야구는 없다

4.

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

5.

日 감독 "대표팀에 뽑히려면 유럽 5대리그 가라"…위기감 느낀 수비수, 英 2부 떠나 분데스 전격 진출

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 6연패 탈출→2연승, 막판 추격 바쁜데…득점권 0.356 캡틴 공백 어쩌나

2.

"도저히 우리가 칠 수 없었다" 적장도 인정하는데, 켈리 FA 주가 어디까지? 1억달러 대박 꿈이 아니야

3.

KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, 디펜딩 챔프의 가을야구는 없다

4.

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

5.

日 감독 "대표팀에 뽑히려면 유럽 5대리그 가라"…위기감 느낀 수비수, 英 2부 떠나 분데스 전격 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.