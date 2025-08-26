스포츠조선

손흥민 열풍, 적들도 감탄했다. 댈러스 매체 "SON 데뷔골, 팬이 댈러스에서 원하는 것을 얻었다"

기사입력 2025-08-26 18:56


손흥민 열풍, 적들도 감탄했다. 댈러스 매체 "SON 데뷔골, 팬이 댈러…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민 열풍, 적들도 감탄했다. 댈러스 매체 "SON 데뷔골, 팬이 댈러…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 적들도 감탄했다. 손흥민 열풍을 인정할 수밖에 없었다.

손흥민은 LAFC 소속이다. 메이저리그 사커(MLS) 30라운드 원정 경기를 치렀다. 상대는 FC 댈러스였다.

손흥민은 중앙 스트라이커로 선발 출전했다. 세번째 출전만에 MLS 첫 골을 터뜨렸다. 전반 5분 손흥민의 팀동료 데니스 부앙가가 직전 프리킥을 얻었고, 손흥민은 절묘한 감아차기로 골망을 흔들었다.

MLS 방송에서는 '팬들이 여기 댈러스에서 원하는 것을 얻었다'고 샤우팅했다. 손흥민 열풍이었다.

미국 텍사스 댈러스를 기반으로 하는 지역매체 댈러스 옵저버지는 26일(한국시각) '한국 축구 슈퍼스타 손흥민이 댈러스전에서 MLS 첫 골을 득점했다. 아름다운 경기였고, 강력한 임팩트를 남겼다'며 '손흥민은 댈러스전에서 실망시키지 않았다. 이날 밤은 역대 최고 영웅 리오넬 메시가 CF 마이애미에 합류한 직후 홈팀과 경기를 펼친 2023년 8월 이후 FC 댈러스가 참여한 가장 열광적인 분위기였다'고 보도했다.

이 매체는 'LAFC에 합류 전, 손흥민은 세계 최고 리그 중 하나인 잉글랜드 프리미어리그에서 최고의 득점자 중 한 명이었다'고 했다.

손흥민 열풍을 제대로 보도했다.

이 매체는 '2023년 댈러스 시는 댈러스 북서부 1.5마일 길이의 로얄 레인을 향후 10년 동안 코리아타운으로 지정했다. 그러나 적어도 이날만큼은 코리아타운이 북쪽으로 약 20마일 떨어진 프리스코 도요타 스타디움으로 이동한 듯 했다. 손흥민의 축구팬은 아이들을 데리고 왔고, 사인과 유니폼을 가져왔고, 한국의 자부심을 크게 불러 일으켰다. 한국 커뮤니티가 확보하지 않은 빈 좌석은 손흥민의 전 EPL 클럽인 토트넘 홋스퍼 팬에 의해 빠르게 채워졌다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'속옷 CEO' 송지효, 하루 주문 1개라더니…홍보에 '열일'

2.

김호영, 얼마나 벌었을까…'홈쇼핑 완판 신화' 비결에 김구라도 감탄(라스)

3.

'홈캠' 권혁 "굿 장면 촬영 중 실제로 귀신 들려..머리부터 발끝까지 소름 돋아"

4.

'61세' 백지연 "'미각도 늙는다' 실감...3개월 식단 바꾸니 몸 달라져" (지금백지연)

5.

"나 이런 XX야"…김희철, 장애등급에 슈주 활동 그만뒀던 심경 고백[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.