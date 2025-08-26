스포츠조선

손흥민 다시 돌아와야 할 판! EPL 최고 기자 등판 "토트넘, SON 대체자 영입 불가...맨시티 잔류 가능성"

기사입력 2025-08-26 18:24


EPL 최고 기자 등판! 토트넘 폭싹 망했수다! 손흥민 대체자 영입 불가 상태...

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 손흥민의 대체자로 낙점한 사비뉴 영입이 불가능한 상태다.

영국 디 애슬래틱에서 일하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고의 정보력을 가진 데이비드 온스테인 기자는 26일(한국시각) 남은 이적시장 동안 거취를 지켜봐야 할 선수들이 어떻게 될 것인지를 전망했다.

온스테인 기자는 토트넘 관련 내용을 전하며 "토트넘이 맨체스터 시티를 설득해 사비뉴 영입 가능성을 열기 위해서는 맨시티가 레알 마드리드의 호드리구를 데려오는 시나리오가 성사돼야 한다. 이를 위해서는 무엇보다 호드리구가 직접 레알에 이적 의사를 밝혀야 하는데, 현시점에서 그런 움직임은 알려진 바 없다"고 적었다.
토트넘이 사비뉴를 노리는 이유는 손흥민의 공백을 채우기 위해서다. 스페인 라리가 지로나에서 왼쪽 윙어로 리그 정상급 윙어로 활약했던 사비뉴는 맨시티로 와서도 좋은 활약을 보여주면서 팀의 미래가 될 수 있다는 걸 증명해냈다. 사비뉴는 토트넘으로 온다면 손흥민이 떠나면서 마티스 텔과 윌손 오도베르 정도만 남은 왼쪽 윙어 자리에 배치될 가능성이 높다. 토마스 프랭크 토트넘 감독 역시 사비뉴 영입을 승인했다.

하지만 맨시티는 현재 사비뉴를 보낼 수 없다면서 완강하게 버티는 중이다. 다른 프리미어리그(EPL) 빅클럽의 전력이 강화되는 걸 원하지 않으며 미래가 창창한 선수라 지키고 싶다는 생각이다.

맨시티를 흔들려면 토트넘이 엄청난 이적료를 지불해야 한다는 전망이 있는데, 이적시장에서 돈을 아끼려는 토트넘이 그럴 가능성은 낮다. 온스테인 기자는 토트넘이 과감하게 행동한다고 해도, 맨시티가 사비뉴를 결국에는 안 보낼 것이라는 것이다.
맨시티는 사비뉴를 내보내면 호드리구를 영입한다는 계산이다. 호드리구는 현재 레알에서 출전 시간 확보에 어려움을 겪으면서 이적설이 나오고 있다. 이적시장이 얼마 남지 않은 상황에서 호드리구가 이적 의지를 확실하게 표명하면 맨시티도 호드리구를 영입하면서 사비뉴를 매각할 생각이 있는데, 문제는 호드리구가 레알을 떠나고 싶은 마음을 가지고 있지 않다는 것이다.

온스테인 기자는 "만약 상황이 달라진다면, 펩 과르디올라 감독이 호드리구를 높게 평가하고 있는 만큼 레알과 맨시티 사이 협상이 시작될 수 있다. 이는 다시 토트넘과 맨시티 간 사비뉴를 두고 논의로 이어질 가능성을 만들 수 있다"고 설명했지만 이런 시나리오가 실현 가능성이 낮다고 주장했다.
그는 "현 단계에서 이는 어디까지나 가정일 뿐이다. 맨시티는 사비뉴를 매각할 의사가 전혀 없다고 강조하고 있으며, 따라서 토트넘이 구체적으로 추진할 사안도 없는 상황이다. 프랭크 감독이 여전히 선수 영입에 강한 의지를 보이고 있지만 브라질 윙어 사비뉴는 현재로서는 에티하드 스타디움에 잔류할 가능성이 크다"며 사비뉴의 토트넘행은 이뤄지지 않을 것이라고 전망했다.


김대식 기자r laeotlr2024@sportschosun.com



