스포츠조선

'HERE WE GO' 확인! '코리안가이' 황희찬 초비상, EPL 주전 확보 기회 사라지나..."팰리스, 800억 특급 윙어 영입 협상 진행 중"

기사입력 2025-08-27 06:13


'HERE WE GO' 확인! '코리안가이' 황희찬 초비상, EPL 주전…
AFP연합뉴스

'HERE WE GO' 확인! '코리안가이' 황희찬 초비상, EPL 주전…
AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 이적 기회가 사라지는 걸까. 크리스털 팰리스가 또 다른 윙어 영입을 진행 중이다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 26일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '팰리스가 비야레알에서 예레미 피노를 영입하기 위해 심도 있는 협상을 진행 중이라는 것을 지난주 확인했다'라고 보도했다.

로마노는 '구단들은 최대한 빨리 거래를 성사시키기 위해 협상 중이다. 팰리스도 추진 중이다. 이적료는 5000만 유로(약 800억원)에 가까울 수 있다'고 설명했다.


'HERE WE GO' 확인! '코리안가이' 황희찬 초비상, EPL 주전…
AFP연합뉴스
황희찬은 앞서 올여름 이적시장에서 이적 가능성이 유력하게 거론됐다. 유럽축구 이적시장 전문가인 디애슬레틱 소속 데이비드 온스테인 기자는 지난 20일 '황희찬은 크리스털 팰리스가 노리는 또 다른 공격수다. 팰리스는 에디 은케티아가 부상으로 빠진 상황에서 공격진의 깊이를 더하길 원한다. 황희찬은 아직 합의가 이뤄지지 않았지만, 팰리스는 울버햄튼과 대화를 나누고 타협점을 찾으려고 한다'고 밝혔었다.

지난 시즌 부진한 활약을 고려하면 이적은 충분히 가능성 있는 선택지였다. 직전 시즌 어려운 시간을 겪었다. 2023~2024시즌과 비교하면 격차는 더욱 현격하다. 황희찬은 에이스로 활약한 2023~2024시즌 당시 리그에서만 29경기에 출전해 12골 3도움을 기록했으며, 팀 내 득점 1위를 차지했다. 아시안컵 이후 후반기 득점 페이스가 떨어지며 더 많은 득점을 터트리지는 못했지만, 시즌 막판까지 꾸준히 팀 공격의 핵심임은 분명했다.

하지만 2024~2025시즌은 부상과 부진이 겹치며 입지를 잃었다. 새롭게 부임한 빅토르 페레이라 감독 체제에서 황희찬은 기회를 붙잡지 못했다. 영국 언론에서는 '논란의 여지 없이 황희찬은 올 시즌 울버햄튼 최악의 선수 중 한 명이다. 지난 시즌과 같은 위협적인 모습은 전혀 보이지 않았다'라는 평가까지 등장할 정도였다. 올 시즌도 황희찬은 리그 2경기 연속 교체로만 나서며 활약할 기회조차 없었다.


'HERE WE GO' 확인! '코리안가이' 황희찬 초비상, EPL 주전…
로이터연합뉴스
주전 경쟁에서 밀려난 황희찬에게 손을 내민 구단은 팰리스였다. 여러 관심 속에 팰리스가 적극적으로 나서며 계약 가능성이 거론됐다. 문제는 울버햄튼의 의사였다. 영국의 몰리뉴뉴스는 '구단은 황희찬과 라르센 이적 허용에 주저하는 마음이 있다고 알려졌다'며 황희찬의 이적이 곧바로 성사되지 않은 이유를 밝혔다. 유럽축구 이적시장 전문가 벤 제이콥스도 '울버햄튼은 황희찬을 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 라이벌 구단으로 임대하는 것을 꺼리고 있다'고 했다.

이런 상황에서 팰리스는 피노라는 걸출한 윙어 영입에 나섰다. 피노는 비야레알 유소년 팀을 거쳐 프로에 데뷔한 유망주다. 2020년 프로 데뷔 이후 꾸준히 비야레알에서만 활약했으며, 2023~2024시즌 장기 부상으로 결장한 시즌을 제외하면 어린 나이에도 주전 자리를 공고히 지켰다. 직전 시즌에도 35경기 4골9도움으로 좋은 성적을 거뒀다. 피노 영입이 성사된다면 공격진에 공백이 채워질 수 있기에 황희찬의 임대가 계속 추진될지는 미지수다. 다만 팰리스가 황희찬을 최전방 자원으로 고려한다면 여전히 이적이 추진될 가능성도 남아있다.


잉글랜드 프리미어리그에서 주전으로 활약을 이어나가야 하는 황희찬이 이번 여름 이적시장에서 어떤 선택을 하게 될지도 계속해서 관심을 받을 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

2.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

김희선, 이마·코 성형 안했다 "태어나길 예쁘고 착한 사주"(한끼합쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

이 무슨 패륜적 행동인가? 실수라지만, 자기 팀 코치에 배트를 던지다니...STL 지명타자의 눈쌀 찌푸린 행동

3.

손흥민 다시 돌아와야 할 판! EPL 최고 기자 등판 "토트넘, SON 대체자 영입 불가...맨시티 잔류 가능성"

4.

문현빈이 해냈다! 류현진 역대 4번째 기록 달성…한화, 2위는 굳힌다 '3연승'·키움 4연패 [고척 리뷰]

5.

'반갑다 독수리 후배들' 14년의 변함없는 우정, 한화 후배들 반갑게 맞이한 영웅군단 '착한 형'[고척현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

이 무슨 패륜적 행동인가? 실수라지만, 자기 팀 코치에 배트를 던지다니...STL 지명타자의 눈쌀 찌푸린 행동

3.

손흥민 다시 돌아와야 할 판! EPL 최고 기자 등판 "토트넘, SON 대체자 영입 불가...맨시티 잔류 가능성"

4.

문현빈이 해냈다! 류현진 역대 4번째 기록 달성…한화, 2위는 굳힌다 '3연승'·키움 4연패 [고척 리뷰]

5.

'반갑다 독수리 후배들' 14년의 변함없는 우정, 한화 후배들 반갑게 맞이한 영웅군단 '착한 형'[고척현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.