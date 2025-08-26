스포츠조선

英 매체 단독 보도! '손흥민 인종차별 징계' 논란의 MF 재계약 추진→팔리냐와 좋은 호흡…"2029년까지 계약 연장 예상"

최종수정 2025-08-27 07:22

英 매체 단독 보도! '손흥민 인종차별 징계' 논란의 MF 재계약 추진→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]2025~2026시즌 만족스러운 출발을 보이고 있는 토트넘이 로드리고 벤탄쿠르와의 재계약을 준비한다. 벤탄쿠르는 손흥민에 대한 인종차별 발언으로 논란이 됐던 인물이다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 26일(한국시각) "토트넘은 손흥민 이적 이후 주장으로 임명된 크리스티안 로메로의 재계약을 발표했다. 올여름 아틀레티코 마드리드 이적설도 있었지만 근거 없는 소문에 불과했다"라며 "로드리고 벤탄쿠르 역시 계약이 1년 남아 있으며, 몇 달 뒤면 자유롭게 다른 구단과 협상할 수 있다. 이에 토트넘은 조만간 재계약을 추진할 것으로 보인다"라고 단독 보도했다.


英 매체 단독 보도! '손흥민 인종차별 징계' 논란의 MF 재계약 추진→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

英 매체 단독 보도! '손흥민 인종차별 징계' 논란의 MF 재계약 추진→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
벤탄쿠르는 바이에른 뮌헨에서 합류한 주앙 팔리냐와 함께 중앙 미드필더에서 짝을 이루고 있다. 팔리냐와 준수한 호흡을 보여주면서 최근 상승세에 기여하고 있다.

토트넘 소식을 주로 전하는 존 웬햄은 "나는 이걸 일종의 도미노 효과라고 본다. 원래는 벤탄쿠르가 로메로보다 먼저 재계약할 거라 생각했다"라며 "로메로의 계약 연장은 재건 전략의 마지막 퍼즐 조각 같은 것이다. 로메로가 먼저 연장했고, 벤탄쿠르도 슈퍼컵에서 선발로 뛰며 프랑크 감독의 핵심 선수임이 드러났다"라고 주장했다.

이어 "(벤탄쿠르와의 계약이) 2029년까지 연장될 것 같다. 반드시 성사되길 바란다"라고 덧붙였다.

프랑크 감독은 벤탄쿠르를 미래 핵심 자원으로 보고 있다. 부상으로 힘든 시기를 보낸 벤탄쿠르는 지난 시즌보다 발전된 모습을 보이고 있다.

매체는 "앞으로 토트넘 팬들은 팔리냐와 짝을 이룬 벤탄쿠르를 계속 보게 될 것"이라며 "이 조합은 이미 강력한 모습을 보이고 있다"라고 전했다.


英 매체 단독 보도! '손흥민 인종차별 징계' 논란의 MF 재계약 추진→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

英 매체 단독 보도! '손흥민 인종차별 징계' 논란의 MF 재계약 추진→…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
벤탄쿠르와의 재계약 외에도 토트넘은 여전히 선수 보강이 필요하다. 팔리냐와 모하메드 쿠두스 등 신입생들의 활약이 돋보이지만, 장기 레이스를 준비하기 위해서는 여전히 선수층이 두텁지 못하다. 특히 미드필더 자원의 보강이 핵심이다. 제임스 매디슨과 데얀 클루셉스키가 부상으로 스쿼드에서 제외돼 있다. 이브 비수마 역시 팀을 떠날 가능성이 커지고 있기 때문이다. 벤탄쿠르, 팔리냐와 함께 중원 지역을 지탱해줄 선수가 필요하다.


한편, 벤탄쿠르는 지난해 손흥민을 향한 인종차별 발언으로 논란이 된 선수다. 당시 벤탄쿠르는 우루과이 매체와의 인터뷰에서 손흥민의 유니폼을 가져다 줄 수 있는지 묻는 질문에 "손흥민의 사촌 유니폼은 어떤가? 그들은 모두 똑같이 생겼다"라고 발언해 징계를 받았다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

2.

이수민♥원혁, 딸 100일에 감격 "임신 엊그제 같은데, 시집갈 날도 금방 올 듯"(아뽀TV)[종합]

3.

조혜련, '유방암 투병설' 박미선과의 추억 "재혼한 나 부럽다고" ('신여성')

4.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

5.

김희선, 이마·코 성형 안했다 "태어나길 예쁘고 착한 사주"(한끼합쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

이 무슨 패륜적 행동인가? 실수라지만, 자기 팀 코치에 배트를 던지다니...STL 지명타자의 눈쌀 찌푸린 행동

3.

손흥민 다시 돌아와야 할 판! EPL 최고 기자 등판 "토트넘, SON 대체자 영입 불가...맨시티 잔류 가능성"

4.

문현빈이 해냈다! 류현진 역대 4번째 기록 달성…한화, 2위는 굳힌다 '3연승'·키움 4연패 [고척 리뷰]

5.

'반갑다 독수리 후배들' 14년의 변함없는 우정, 한화 후배들 반갑게 맞이한 영웅군단 '착한 형'[고척현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

이 무슨 패륜적 행동인가? 실수라지만, 자기 팀 코치에 배트를 던지다니...STL 지명타자의 눈쌀 찌푸린 행동

3.

손흥민 다시 돌아와야 할 판! EPL 최고 기자 등판 "토트넘, SON 대체자 영입 불가...맨시티 잔류 가능성"

4.

문현빈이 해냈다! 류현진 역대 4번째 기록 달성…한화, 2위는 굳힌다 '3연승'·키움 4연패 [고척 리뷰]

5.

'반갑다 독수리 후배들' 14년의 변함없는 우정, 한화 후배들 반갑게 맞이한 영웅군단 '착한 형'[고척현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.