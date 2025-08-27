[오피셜]'굿바이~ 조규성!' CHO 대체자로 영입된 북사, 미트윌란서 …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]조규성(27) 이한범(23)의 미트윌란 동료 아담 북사(29)가 유럽 빅리그로 향한다.
미트윌란 이적은 신의 한 수 였다. 1m93 장신인 그는 압도적인 피지컬과 수준높은 득점력을 발휘하며 컵대회 포함 39경기에서 15골을 뽑았다. 올 시즌 6경기에서 2골을 넣으며 미트윌란 공격진을 이끌던 북사는 우디네세의 제안에 훌쩍 떠나버렸다.
북사의 이적으로 조규성의 역할은 앞으로 더 커질 전망이다. 무릎 수술 후 혈액 감염으로 1년 넘게 재활한 조규성은 이번시즌 프리시즌에 맞춰 복귀해 현재 조커로 꾸준히 경기 감각을 끌어올리고 있다.
덴마크 수페르리가에서 6경기 연속 무패(3승3무)로 2위를 달리는 미트윌란은 29일 쿠프스와 유로파리그 플레이오프 2차전 원정경기를 펼친다. 1차전 홈경기에서 4대0으로 대승해 일부 포지션에 로테이션을 가동할 것으로 예상된다. 조규성의 선발출전도 기대해볼 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com