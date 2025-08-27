프랑스 1티어 기자 폭로! '레비 회장 미쳤다' 토트넘 파격 영입 도전.…

|
|
[스포츠조선 김대식 기자]토트넘이 올랭피크 마르세유 방출 명단에 오른 아드리앙 라비오 영입에 관심을 가지고 있다는 소식이다.
|
프로 무대에서는 PSG와 재계약에 도달하지 못한 뒤 라비오는 유벤투스로 이적했다. 유벤투스로 이적한 후에도 라비오는 주전으로 뛰었다. 2022~2023시즌에는 48경기 11골 6도움으로 맹활약하면서 최고의 시즌을 보냈다. 1시즌 후 유벤투스와도 이별했다.
마르세유로 이적한 라비오는 매우 뛰어난 활약을 보여주면서 팀의 핵심 자원으로 등극했다. 그러나 이번 시즌 개막전에서 난리가 났다. 개막전에서 패배한 라비오는 조너선 로우라는 유망주와 라커룸에서 충돌했다. 두 선수의 충돌은 주먹다짐 이상이었고, 팀 분위기를 완전히 해쳤다. 결국 마르세유는 두 선수의 행동을 용납할 수 없어 방출하기로 결정했다.
|
주앙 팔리냐, 로드리고 벤탄쿠르, 파페 마타르 사르, 루카스 베리발, 아치 그레이까지 토트넘에는 여러 중앙 미드필더가 있지만 라비오처럼 모든 능력이 출중한 선수는 없는 게 사실이다. 이브 비수마가 떠날 가능성이 높은 가운데, 라비오를 데려올 수만 있다면 전력적으로는 확실하게 업그레이드다. 다만 토트넘이 정말로 진지하게 라비오를 노리고 있는지는 지켜볼 사안이다. 당장 급한 영입은 윙어와 공격형 미드필더이기 때문이다.