'대충격' 손흥민 따라 MLS 갈게! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴, 다…

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 주장 브루노 페르난데스가 시즌 종료 후 팀을 떠날 수도 있다. 손흥민이 있는 미국도 하나의 선택지다.
페르난데스는 지난 25일 열린 프리미어리그 2라운드 풀럼전에서 페널티킥을 실축하며 1대1 무승부의 원인을 제공했다. 개막전 이후 단 1승도 거두지 못한 것에 주장의 책임도 일부 있다.
사우디 프로리그의 관심 속에서도, 페르난데스는 올 시즌을 위해 맨유 잔류를 선택했다. 그는 월드컵을 앞둔 해 프리미어리그에 남는 것이 올바른 결정이라 판단했다.
하지만 후벤 아모림 맨유 감독의 전술 시스템은 페르난데스를 과거처럼 공격형이 아닌 중원 미드필더 역할에 배치하고 있으며, 이는 그의 장점을 온전히 살리지 못한다는 평가가 따른다.
지난 시즌 페르난데스는 아모림 체제에서 공격의 핵심 역할을 해왔다. 그러나 여름 이적 시장을 통해 마테우스 쿠냐와 브라이언 음뵈모가 합류하면서, 공격을 이끌어야 한다는 부담은 줄어든 상황이다. 페르난데스의 필요성이 비교적 줄어들면서 시즌 종료 후 이적을 택하는 것이 타당한 선택이라는 의견이 나오고 있다.
페르난데스의 결정은 손흥민과도 유사하다. 토트넘의 주장인 손흥민도 30세가 넘는 나이에 기량이 하락하면서 새로운 도전을 택했다. 페르난데스 역시 곧 31세를 앞두고 있다. 여전히 경쟁력 있는 선수지만, 축구 인생의 마지막 도전을 위해 변화를 줄 수 있는 시기이기도 하다.
