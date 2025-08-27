'레비의 인생 최대 업적' 10년 전 오늘 플랜A 거르고 손흥민 영입…베…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]10년 전 오늘, 다니엘 레비 토트넘 회장은 갈림길 앞에 섰다.
손흥민 영입은 결과적으로 토트넘의 역사를 바꿔놓은 '위대한 결정'이었다. 손흥민은 10년간 토트넘 유니폼을 입고 구단 역사상 가장 위대한 선수 반열에 올랐다. 총 454경기를 뛰어 173골 101도움을 남겼다. 아시아 선수 최초 EPL 득점왕과 푸스카스상을 수상하며 구단 가치를 드높였다. EPL에선 통산 득점 공동 16위(127골), 도움 17위(71도움) 기록을 남겼다.
토트넘 이적에 실패한 베라히뇨는 공개적으로 구단에 불만을 토로했다. 마음을 다잡지 못한 채 역사의 뒤안길로 사라져갔다. 2017년 1월 결국 웨스트 브로미치를 떠나 스토크시티로 이적했으나, 다시는 2014~2015시즌 퍼포먼스를 재현하지 못했다. 2019년 벨기에 클럽 쥘터 바레험으로 떠난 베라히뇨는 키프러스 클럽 리마솔을 거쳐 2025년 슬로베니아 2부 타보르 세차나에서 뛰었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com