2로빈서 '단 1승' 이랜드의 뼈아픈 부진, 그래도 '6위'...살아 있…

[스포츠조선 박찬준 기자]1승7무5패.
하지만 2로빈 들어 거짓말 처럼 내리막을 탔다. 첫 경기였던 부산 아이파크와의 홈경기에서 1대4로 대패한 이랜드는 8경기 무승(3무5패)의 수렁에 빠졌다. 이 기간 동안 수비가 완전히 무너졌다. 8경기에서 무려 18골을 허용했다. 장기인 공격도 멀티 득점이 단 두차례에 그칠 정도로 잠잠했다. 1로빈에서 쌓은 승점을 모조리 깎아먹었다. 결국 우승권에서 멀어졌다. 선두 인천(승점 61)과의 승점차는 24점에 달한다.
고무적인 것은 이같은 부진에도 불구하고 6위를 지키고 있다는 점이다. 플레이오프 마지노선은 5위 부산(승점 40)과의 승점차는 불과 3점이다. 2위 수원 삼성(승점 51)과의 격차는 제법되지만, 3위 전남 드래곤즈(승점 45)까지는 노려볼 수 있다. 3위는 플레이오프에서 유리한 고지를 점령할 수 있는 순위다. 연승으로 바람만 타면 또 기류를 바꿀 수 있다.
이랜드는 최악의 분위기 속, 그래도 가능성을 놓지 않았다. 결국 모든 것은 3로빈 결과에 달렸다.
