'초대박' 英 매체 단독 보도! YANG, 버밍엄 시티 영입 타깃…아시아…

[스포츠조선 강우진 기자]셀틱의 양현준이 잉글랜드로 떠날 수 있다는 보도가 나왔다.
매체는 "데이비스 감독은 이적시장이 닫히기 전에 윙어 두 명을 원한다고 영입팀에 전달했고, 구단은 지난주 리버풀에서 임대로 루이스 쿠마스를 데려왔다"라며 "그러나 데이비스는 연속 승격을 노리며 여전히 추가 전력을 찾고 있다. 그는 과거 스완지, 리버풀, 레스터, 셀틱에서 오랫동안 브렌던 로저스 감독의 수석 코치로 있었던 인연을 바탕으로 호의를 기대하고 있다"라고 전했다.
매체는 "한국 국가대표인 양현준은 지난 시즌 스코틀랜드 프리미어십에서 23경기 5골을 기록했다"라며 "버밍엄의 레이더망에 확실히 올라 있는 상태"라고 주장했다.
버밍엄 시티는 이미 많은 아시아 선수들을 거느리고 있다. 데이비스 감독은 아시아 선수들을 중심으로 리그원(3부리그)에서 111점이라는 기록적인 승점을 거두며 승격했다.
버밍엄에는 한국 국가대표 백승호가 있고, 지난해 여름 마감 직전에는 셀틱 출신 토모키 이와타를 데려왔다.
데이비스 감독은 여전히 아시아 선수들에 대한 기대가 크다. 이번 여름 포르투갈 질 비센트에서 공격형 미드필더 후지모토 간야를, 스타드 렌에서 셀틱 출신 공격수 후루하시 교고를 데려왔다.
양현준의 영입이 성사된다면 버밍엄 시티의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격 도전이 탄력을 받을 수 있다. 아시아 선수들을 필두로 버밍엄이 새로운 역사를 쓸 수 있을지 기대가 모아진다.
