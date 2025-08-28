'1300억짜리 헛발질' 세스코, 맨유 첫 선발경기서 재앙→오나나 '호러…

스포츠조선

'1300억짜리 헛발질' 세스코, 맨유 첫 선발경기서 재앙→오나나 '호러쇼'…맨유, 4부팀에 충격패 탈락

기사입력 2025-08-28 08:08


[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 전통명가 맨유가 4부팀에 덜미를 잡혔다.

맨유는 28일(한국시각) 영국 클리소프스의 블런델 파크에서 열린 그림스비 타운(4부)과의 2025~2026시즌 잉글랜드 카라바오컵(EFL컵) 2라운드 원정경기에서 2-2 무승부 후 승부차기에서 11대12로 패하며 조기 탈락 고배를 마셨다. 맨유는 잉글랜드 프리미어리그 1~2라운드에서 아스널에 0대1로 패하고, 풀럼과 1대1로 비겼다. 열흘간 3경기에서 단 한 번도 승리하지 못했다.

이유가 있는 충격패다. 맨유는 이번여름 거액을 들여 영입한 슬로베니아 스트라이커 벤자민 세스코, 브라질 포워드 마테우스 쿠냐 등을 선발 투입하며 승리를 노렸으나, 전반 22분만에 찰스 베넘에게 선제실점하며 끌려갔다.

기선을 빼앗긴 맨유는 전반 30분 상대의 크로스 공격 상황에서 골문을 비우고 달려나온 골키퍼 안드레 오나나가 제대로 볼을 처리하지 못하면서 티렐 워렌에게 추가실점을 허용했다.

2분 전 카메론 가드너의 득점이 핸드볼 파울로 취소되는 불운을 겪은 그림스비는 집중력을 잃지 않고 추가득점에 성공하며 전반을 2-0으로 리드했다.


발등에 불이 떨어진 루벤 아모림 맨유 감독은 하프타임에 브라이언 음뵈모, 브루노 페르난데스, 마타이스 데 리흐트를 동시에 투입하며 반등을 꾀했다. 후반 19분엔 공격형 미드필더 메이슨 마운트 카드까지 빼들었다.

맨유는 후반 30분 음뵈모가 코비 마이누의 어시스트를 받아 추격골을 터뜨렸다. 그리고 후반 44분 해리 매과이어가 극적인 동점골을 폭발하며 경기를 승부차기로 끌고 갔다.

승부차기 1~4번 키커가 모조리 득점에 성공하며 승리를 눈앞에 둔 맨유는 5번째 키커 쿠냐가 통한의 실축을 하며 추격을 허용했다. 그리고 12번째 키커인 음뵈모가 실축하고, 그림스비의 다라흐 번스가 골망을 가르면서 결국 이변의 희생양이 됐다.


세스코는 승부차기 9번째 키커로 나서 득점했지만, 경기 중엔 존재감을 보이지 못했다. 90분 풀타임 뛰며 단 26번 공을 만졌고, 패스 성공 횟수는 7번에 불과했다. 총 6번의 슈팅 시도 중 유효슛은 2개였다. 지상에서 5번 경합해 1번 성공, 공중에서 7번 경합해 1번 성공할 정도로 경합 상황에서도 4부팀 선수를 상대로 우위를 점하지 못했다.

무엇보다 맨유가 추격의 고삐를 당기던 후반 25분 문전에서 공중볼을 처리하는 상황에서 허무한 헛발질을 했다. 평점(소파스코어)은 맨유 선수 중 가장 낮은 6.2점이었다. 맨유가 라이프치히에서 뛰던 세스코 영입을 위해 들인 이적료는 7400만파운드(약 1390억원)다. 결정적인 페널티킥을 실축한 쿠냐의 이적료는 6250만파운드(약 1170억원)다.

아모림 감독은 경기 후 '스카이스포츠'와 인터뷰에서 "팬들에게 진심으로 사과드린다. 나에게 보내준 응원, 팀을 위해 보내준 응원에 진심으로 감사하다. 할 말이 없다. 정말 죄송하다"라고 고개를 숙였다.

이어 골키퍼 문제에 대해 "4부팀에 졌을 때 문제는 골키퍼가 아니다. 모든 것이 문제다. 환경과 우리가 경기에 나서는 방식의 문제다. 우리는 순간순간 모든 것에 집중하고, 모든 것에 주의를 기울여야 한다. 디테일이 중요하다"며 "선수들은 오늘 원하는 바에 대해 나에게 크게 이야기했다. 무언가 바뀌어야 한다. 22명의 선수를 다시 바꿀 순 없다"라고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


