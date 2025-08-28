"완벽한 스트라이크" 슈팅 만큼 정확한 투구! 다저 스타디움에 선 손흥민…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨'이 된 손흥민(33·LA FC)의 환상 시구였다.
토트넘과의 10년 동행을 마친 후 새로운 행선지로 LA FC를 택한 손흥민은 단숨에 LA 최고 스타로 떠올랐다. 손흥민의 LAFC 입성에 SNS을 통해 환영의 뜻을 전한 다저스가 발빠르게 움직였다. 다저스는 14일 공식 SNS 계정을 통해 'Sonny in Los Angeles. 8월 27일(한국시각 28일) 다저스타디움에서 손흥민의 시구를 지켜보라'는 글을 게시했다.
생애 첫 시구에 나선 손흥민은 곧바로 연습에 나섰다. LAFC는 공식 SNS 계정을 통해 손흥민의 시구 연습 영상을 공개했다. 영상 속 손흥민은 "그렇게 나쁘지 않다"며 "거리가 조금 멀긴 한데 부드럽게 던지면 쉽더라. 이 정도면 괜찮지 않나"라고 말했다. 다저스는 이런 LAFC의 영상을 구단 공식 계정에 직접 공유하기도 했다. 손흥민은 기대 이상의 투구로 박수를 이끌어냈다.
입성 3주도 되지 않았지만, 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 역사를 바꾸고 있다. 미국 'LA타임즈'는 'MLS 역사상 가장 중요한 영입 TOP10'을 발표했다. 그간 내로라 하는 슈퍼스타들이 MLS 무대를 밟았는데, 손흥민은 그 틈바구니 속 4위에 올랐다. 1위는 레알 마드리드에서 LA갤럭스로 이적해 현재 인터 마이애미의 구단주가 된 데이비드 베컴이었다. 2위는 역시 LA갤럭시에서 활약한 '레전드' 즐라탄 이브라히모비치였고, 3위는 현재 인터 마이애미에서 뛰고 있는 'GOAT' 리오넬 메시다.
LA타임즈는 '이달 초 성사된 아시아 축구 스타 손흥민의 LA FC 이적은 팀에만 국한되지 않은 대형 성과'라고 평가했다. 이어 'MLS 입장에서는 한국 축구 역사상 최고의 선수를 영입하며 마케팅과 스폰서십 측면에서 아시아 시장을 개척하는 기회가 될 수 있다. 아울러 리그 역대 최고액인 2600만달러(약 363억 원)의 이적료도 충분히 값어치를 할 수 있다는 평가'라고 의미를 부여했다.
손흥민 효과는 이미 진행 중이다. LA FC는 26일 '손흥민 효과'라는 제목의 글을 게재했는데, '손흥민이 합류한 뒤 나타난 효과는 전례가 없을 정도'라고 전했다. LA FC에 따르면 손흥민의 영입 효과는 2022년 가레스 베일을 영입했을 때보다 5배 이상으로 나타나고 있다. 수치를 보면 더욱 놀라운데, 손흥민이 합류한 뒤 구단 관련 콘텐츠 조회수는 339억8000만회로 594% 증가했다. 구단에 대한 언론 보도 역시 289% 늘어났다. 손흥민의 유니폼은 150만장 넘게 팔렸는데, 이는 메시가 인터 마이애미로 이적할 당시보다 3배나 많은 수치다. 해당 기간 손흥민의 유니폼은 전 세계 스포츠를 통틀어 가장 많이 팔린 것으로 알려졌다.
손흥민은 경기장 안에서도 곧바로 영향력을 보여주고 있다. 10일 시카고 파이어와의 데뷔전(2대2 무)에서 동점골이 된 페널티킥을 유도하며 화려하게 등장한 손흥민은 이어진 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 첫 선발 경기(2대1 승)에서 결승골을 어시스트했다. 이어진 24일 FC댈러스와의 경기에서는 데뷔골까지 넣었다. 전반 6분 환상적인 프리킥으로 전매특허인 '찰칵 세리머니'를 미국에서 펼쳤다.
손흥민의 골에 미국이 더 흥분했다. MLS는 '손흥민이 MLS에서 자신의 기량을 빠르게 입증했다'며 '손흥민이 MLS에서 월드클래스급 데뷔골을 터트렸다'고 했다. 함께 뛰는 수비수 코시 타파리는 "손흥민의 첫 세 경기는 루브르 박물관에 걸어둬야 할 수준"이라며 "페널티킥을 얻고, 도움을 기록하고, 골을 넣었다. 다음 주에는 무슨 일이 일어날지 모르겠다. 놀라운 일을 해내고 있고, 그의 에너지가 정말 좋다"고 말했다.
이날 시구를 통해 손흥민은 LA의 특급 스타로 더욱 자리매김하는 모습이다. 손흥민은 내달 1일 오전 11시 30분 미국 LA에 위치한 BMO 스타디움에서 '리그 선두' 샌디에이고FC를 상대한다. LA에서 첫 선을 보인다. 손흥민은 자신의 SNS를 통해 '"첫 골을 넣었다니 정말 자랑스럽다. 이곳에 도착한 뒤로 정말 환영받고 있으며 난 클럽과 이 도시를 정말 사랑한다. 마침내 다음 주에 BMO에서 첫 홈 경기를 치른다. 여러분 모두 그곳에서 빨리 만나고 싶다'고 기대감을 드러냈다.