스포츠조선

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?…리버풀 속 뒤집힌다→"레알서 선발로 못 뛰는게 이유"

기사입력 2025-08-28 11:20


깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]트렌트 알렉산더-아놀드가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 복귀할 수 있다는 황당한 주장이 제기됐다.

영국 커트오프사이드는 27일(한국시각) 스페인발 보도를 인용해 "트렌트 알렉산더-아놀드가 당분간 레알 마드리드의 선발 명단에 이름을 올리지 못할 수도 있다고 한다"라며 "다니 카르바할이 완전히 회복해 다시 주전 자리를 되찾은 상황이라 그렇다"라고 보도했다.

매체는 "이는 상당히 흥미로운 전개다. 알렉산더-아놀드가 얼마나 높은 평가를 받는 선수인지, 또 그가 리버풀을 떠나기 전까지 레알 마드리드가 그의 영입 경쟁에서 승리하기 위해 얼마나 공을 들였는지를 감안하면 더욱 그렇다"라고 설명했다.

여기에 맨체스터 시티가 상황을 면밀히 주시하고 있다고 한다. 맨시티는 오래전부터 알렉산더-아놀드를 원해왔으며 과거 두 차례 그의 영입을 위해 접근한 바 있다.

만약 알렉산더-아놀드가 주전 경쟁에서 밀린다면, 맨시티가 1월 이적시장에서 그를 영입하기 위한 제안을 던질 수도 있다는 주장이다.


깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
현재까지 알렉산더-아놀드는 사비 알론소 감독이 이끄는 레알 마드리드에서 단 7경기밖에 출전하지 못했다. 리버풀에서 핵심 선수였던 알렉산더-아놀드는 지난 시즌 종료 후 재계약을 하지 않은 채 자유계약선수 신분으로 팀을 떠나며 팬들에게 충격을 안겼다.

여기에 더해 알렉산더-아놀드가 이른 시일 내에 프리미어리그로 돌아와 리버풀의 우승 경쟁자인 맨체스터 시티와 계약한다면, 리버풀 팬들에게는 끔찍한 고통이 될 수 있다.

펩 과르디올라 맨시티 감독은 카일 워커의 장기적인 대체자를 찾고 있는 상황이다. 만약 알렉산더-아놀드의 입지가 개선되지 않는다면 이는 분명히 가능한 시나리오일 수 있다는게 매체의 주장이다.


매체는 "레알 마드리드에서 성공을 거두는 것은 결코 쉽지 않다. 수많은 스타 선수들조차 원하는 만큼 꾸준히 뛰지 못한 경우가 많았다"라며 "따라서 알렉산더-아놀드의 레알 마드리드 생활이 예상보다 짧게 끝날 가능성도 배제할 수 없다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

5.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

스포츠 많이본뉴스
1.

"완벽한 스트라이크" 슈팅 만큼 정확한 투구! 다저 스타디움에 선 손흥민, 오타니 앞에서 '환상 시구'

2.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

5.

'한국 감독 신화' 서정원, '수뇌부 갈등' 청두 떠나서 새 도전? "중국 승격팀과 접촉"

스포츠 많이본뉴스
1.

"완벽한 스트라이크" 슈팅 만큼 정확한 투구! 다저 스타디움에 선 손흥민, 오타니 앞에서 '환상 시구'

2.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

5.

'한국 감독 신화' 서정원, '수뇌부 갈등' 청두 떠나서 새 도전? "중국 승격팀과 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.