깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?……

[스포츠조선 강우진 기자]트렌트 알렉산더-아놀드가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 복귀할 수 있다는 황당한 주장이 제기됐다.
여기에 맨체스터 시티가 상황을 면밀히 주시하고 있다고 한다. 맨시티는 오래전부터 알렉산더-아놀드를 원해왔으며 과거 두 차례 그의 영입을 위해 접근한 바 있다.
만약 알렉산더-아놀드가 주전 경쟁에서 밀린다면, 맨시티가 1월 이적시장에서 그를 영입하기 위한 제안을 던질 수도 있다는 주장이다.
여기에 더해 알렉산더-아놀드가 이른 시일 내에 프리미어리그로 돌아와 리버풀의 우승 경쟁자인 맨체스터 시티와 계약한다면, 리버풀 팬들에게는 끔찍한 고통이 될 수 있다.
펩 과르디올라 맨시티 감독은 카일 워커의 장기적인 대체자를 찾고 있는 상황이다. 만약 알렉산더-아놀드의 입지가 개선되지 않는다면 이는 분명히 가능한 시나리오일 수 있다는게 매체의 주장이다.
매체는 "레알 마드리드에서 성공을 거두는 것은 결코 쉽지 않다. 수많은 스타 선수들조차 원하는 만큼 꾸준히 뛰지 못한 경우가 많았다"라며 "따라서 알렉산더-아놀드의 레알 마드리드 생활이 예상보다 짧게 끝날 가능성도 배제할 수 없다"라고 했다.
