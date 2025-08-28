스포츠조선

HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던' 브라질 국대 플메 낙점 "이적 조건 검토"

기사입력 2025-08-28 13:14


HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던…
사진=365스코어스

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 공격형 미드필더를 영입하기 위해 여러 선수들을 검토하고 있다.

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 28일(한국시각) 개인 유튜브 채널을 통해 토트넘이 노리고 있는 새로운 영입 후보를 공개했다.

그는 "금일 토트넘은 루카스 파케타의 에이전트와 연락을 취하기 시작했다. 파케타는 토트넘이 고려하고 있는 공격형 미드필더 영입 후보 중 한 명이다. 파케타는 웨스트햄 유나이티드를 떠나고 싶어한다. 토트넘은 파케타 영입 조건을 검토하고 있다. 아직 협상 마무리가 임박한 것도, 거래가 가까워진 것도 전혀 아니지만 파케타는 토트넘의 선택지 중 하나다. 앞으로 어떻게 될지는 지켜봐야 한다. 사우디아라비아에서도 파케타에 대한 관심이 있지만, 그의 우선순위는 유럽 잔류다"고 밝혔다.

토트넘은 이번 여름 이적시장 내내 공격형 미드필더를 추가하길 원했다. 원래 원했던 선수는 모건 깁스-화이트였다. 깁스-화이트는 영입될 것처럼 보였지만 노팅엄 포레스트에서 토트넘의 영입 방식이 불법적이었다면서 딴지를 걸면서 결국 영입이 무산됐다.
HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
깁스-화이트에 이은 두 번째 타깃은 크리스탈 팰리스의 에베레치 에제였다. 토트넘은 이적료 지급 방식을 제외한 모든 문제에서 거래를 끝낸 상황이었다. 하지만 마지막 협상에서 팰리스를 충족시키지 못했다. 이때 아스널이 참전했고, 에제를 가로챘다. 벌써 두 번이나 영입에 실패한 토트넘은 여러 선수들과 접촉하고 있는 중이다.

세 번째 원했던 선수는 코모1907의 유망주 니코 파스였지만 코모와 니코 모두 토트넘의 제안을 거절해 단칼에 무산됐다. 네 번째 타깃으로 고려되는 선수가 바로 파케타다. 파케타는 브라질 명문인 플라멩고에서 성장했고, 2019년 AC밀란으로 이적하면서 유럽에 진출했다. 1년 만에 올림피크 리옹으로 떠난 파케타는 리옹에서 프랑스 리그 최고의 공격형 미드필더로 떠올랐다.
HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2022~2023시즌에 웨스트햄으로 합류한 파케타는 팀의 핵심적인 선수가 됐다. 원래 펩 과르디올라 맨체스터 시티 감독이 원했던 선수였지만 승부조작 논란에 휩싸이면서 거래가 중단됐다. 파케타는 무죄를 주장했고, 지난 7월 최종적으로 무죄판결이 나왔다.

파케타는 브라질 선수다운 기술력을 가진 선수지만 활동량과 투지, 성실함까지 가진 공격형 미드필더다. 중앙 미드필더와 윙어로도 뛸 수 있을만큼 다재다능하기 때문에 토트넘 전력에 큰 힘이 될 것으로 보인다. 웨스트햄이 파케타를 이적시장 막판에 내어줄 것인지도 변수다.

로마노 기자는 또한 토트넘이 투트랙 전략을 구사하고 있다고 설명했다. 그는 "토트넘은 사비 시몬스를 원한다. 한 10~15일 전부터 관심을 가졌다. 당시에는 첼시가 협상 중이었다. 토트넘은 여전히 시몬스에 관심이 있지만, 첼시가 계속 협상 중이라면 공식 제안은 하지 않을 것이다. 만약 첼시가 시몬스 거래를 마무리하지 못하면, 토트넘은 행동에 나설 계획이다. 현재로선 첼시가 시몬스의 제일 유력한 행선지다"고 덧붙였다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.